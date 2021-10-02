5 قرارات من نيابة الرمل حول حريق بمخزن بلاستيك وكرتون في الإسكندرية

أصدر المستشار أحمد سمير غيث، رئيس نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، 5 قرارات بشأن حريق مخزن بلاستيك وكرتون بالإسكندرية، أولها ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة أثار الحريق الذي وقع مساء أمس بمخزن مصنع للبلاستيك والكرتون، بمنطقة أبيس الرابعة شرق الإسكندرية، والذي تطلب الدفع بـ8 سيارات إطفاء ما يعكس حجم الحريق الذي ساعد على اشتعاله وجود الكرتون والبلاستيك والمواد القابلة للاشتعال.

التحفظ على كاميرات المراقبة وتقرير الحماية المدنية

وقررت النيابة بشأن حريق مخزن بلاستيك وكرتون بالإسكندرية، أيضا التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان والعاملين، وطلب ملف المخزن من الحي وتقرير الحماية المدنية لبيان كيفية نشوب الحريق وبدايته ونهايته ومدى اتباع وتطبيق اشتراطات السلامة المهنية، وذلك من أجل الوصول إلى إذ كان ذلك الحريق قد نتج عن ماس كهربائي وفقا للمعاينة الأولية أم تم بفعل فاعل.

تفاصيل حريق مخزن بلاستيك وكرتون بالإسكندرية

وتعود الواقعة لتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، مساء أمس إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن بجوار كوبري الألمان بمنطقة أبيس الرابعة دائرة القسم، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

ماس كهربائي.. تفاصيل المعاينة الأولية حول حريق مخزن بلاستيك وكرتون بالإسكندرية

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمخزن أدوات مائدة ومواد بلاستيكية ملحق بمصنع بالمنطقة المشار إليها، فيما برزت التقارير الأولية أن الحادث وقع نتيجة حدوث ماس كهربائي، ما أسفر عن خسائر كبيرة بالبضاعة وتلفيات بسيارتين نقل تابعين للمصنع.

وعلى الفور دفعت مديرية أمن الاسكندرية بعدد 8 سيارات إطفاء تمكنت من محاصرة النيران وإخمادها دون وقوع إصابات بالإضافة لعمليات التبريد، وتحرر المحضر بقسم شرطة الرمل ثان، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.