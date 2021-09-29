الأدلة الجنائية تكشف سبب حريق مطعم جليم بالإسكندرية

كشف التقرير الأولي لخبراء الأدلة الجنائية بمديرية أمن الإسكندرية، أن سبب اندلاع النيران في مطعم جليم بالإسكندرية، هو ماس كهربائي من إحدى الوصلات، أدى إلى إشتعال النيران وامتدادها إلى أسطوانة غاز ما تسبب في انفجارها، ونتج عن ذلك موجة إنفجارية وتطاير ألسنة اللهب على طريق الكورنيش، حيث خيمت سحابة سوداء على سماء المنطقة، فيما تمكن العمال من الهرب إلى الخارج، وأسفر الحريق على خسائر مادية كبيرة دون إصابات.

أسباب حريق مطعم جليم الإسكندرية

كان المستشار محمد عبد السلام أمين، المحامي العام الأول لنيابات إستئناف الإسكندرية، أمر بالتحقيق في واقعة حريق مطعم جليم بالإسكندرية الذي شب صباح اليوم وامتد إلى 4 مطاعم وكافيهات مجاورة، حيث يقع المطعم بجوار عدد من المطاعم والمقاهي التي تضررت من اندلاع الحريق وانفجار أنبوبة الغاز وتصاعد الأدخنة.

وانتهى خبراء الأدلة الجنائية من معاينة موقع الحريق الذي اندلع في مطعم جليم الاسكندرية، وفقا لقرارات النيابة التي طلبت ملف المطعم والمطاعم المجاورة من حي شرق التابع له المطعم وذلك لبيان صحة التراخيص الممنوحة لها ومدى إتباع إشتراطات السلامة المهنية وتطبيق الأمن الصناعي.

كما طلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، مع التحفظ على كاميرات المراقبة التي توجد في مكان الحريق من أجل فحصها لمطابقة المقاطع المصورة مع تقرير الأدلة الجنائية وتشكيل فريق من النيابة لإجراء المعاينة وسؤال العاملين وشهود العيان، وطلب تقرير الحماية المدنية.

واقعة حريق مطعم جليم الإسكندرية

بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة الرمل أول، بورود بلاغا يفيد بنشوب حريق بمجمع مطاعم بشاطئ جليم، وانتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق للسيطرة على النيران.