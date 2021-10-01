اندلاع حريق في مخزن مواد بلاستيكية ملحق بمصنع شرقي الإسكندرية

اندلع حريق هائل، مساء اليوم الجمعة، بمخزن تابع لمصنع مواد بلاستيكية، بمنطقة أبيس الرابعة، شرقي الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي إصابات، حيث تم الدفع بسيارات الحماية المدنية من أجل السيطرة على الحريق الذي نشب، وجاري التعرف على أسبابه.

وتلقى قسم شرطة الرمل ثان في الإسكندرية، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمخزن بجوار كوبري الألمان بمنطقة أبيس الرابعة، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

حريق في مخزن مواد بلاستيكية في الإسكندرية

وتبين من الفحص، نشوب حريق بمخزن أدوات مائدة، ومواد بلاستيكية، ملحق بمصنع بالمنطقة المشار إليها، ما أسفر عن خسائر كبيرة بالبضاعة وتلفيات بسيارتين نقل تابعين للمصنع، حيث كانت الخسائر مادية فقط.

الحماية المدنية تسيطر على حريق الإسكندرية

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، التي وصلت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ من إخماد نيران الحريق، حيث تم الدفع بـ8 سيارات إطفاء، وذلك دون حدوث أي إصابات.

وحُرر المحضر بقسم شرطة الرمل ثان، وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

يذكر أن الإسكندرية، شهدت الأربعاء الماضي حريقا هائلا داخل مجمع مطاعم جليم شرق المدينة على طريق الكورنيش، حيث كان الحادث الأكبر والأبرز في المدينة الساحلية، ولم يسفر عن إصابات، ولكنه شهد خسائر مادية كبيرة، بسبب تحويل المطاعم إلى رماد، حيث مازالت مجمع المطاعم تخرج منها رائحة الحريق الذي تسبب في حزن أهالي المدينة الساحلية.