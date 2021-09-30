جامعة الإسكندرية تعلن أسماء الفائزين بجوائز عام 2021

أعلنت جامعة الإسكندرية، أسماء الفائزين بجوائزها للعام 2021، اليوم الخميس، بعد موافقة مجلس الجامعة، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، على منح 14 جائزة تقديرية وتشجيعية وأخرى للتميز والنشر العلميين وللأبطال الرياضيين.

جائزة جامعة الإسكندرية للتميز العلمي

حصل على جائزة جامعة الإسكندرية التقديرية في المجال العلمي كل من: «الدكتور سامح علي محمد عوض، الأستاذ بكلية الزراعة، والدكتورة أمينة عيسوي الأستاذ بكلية العلوم، والدكتورة جيهان الصبروتي الأستاذ بكلية العلوم».

كما حصد جائزة الجامعة للتميز العلمي في المجال الطبي كلا من الدكتور طارق سعيد بلال الأستاذ بكلية الصيدلة، والدكتورة هدى أبو الفتوح، الأستاذ بكلية الطب، وحصل على جائزة الجامعة لللتميز العلمي في المجال العلمي كلا من: «الدكتور أحمد سمير سلطان الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور صبحي حسن سلام الأستاذ بكلية الزراعة».

ومُنحت جائزة الجامعة للتميز العلمي في المجالات الإنسانية والعلوم الاجتماعية للدكتور «حمدينه عبد القادر العوضي»، وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب.

جائزة جامعة الإسكندرية للتشجيع العلمي

أما جائزة الجامعة للتشجيع العلمي في المجال الطبي، فاز بها كل من: «الدكتور عمرو مصطفى محمد الحويط الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة، والدكتور محمد طلب البسيوني المدرس بكلية الصيدلة، والدكتورة مروة حمدي بديع المدرس بكلية الصيدلة، والدكتورة هدى ماهر محمد المدرس بكلية الصيدلة».

كما منحت الجامعة جائزتها للتشجيع العلمي في المجال العلمي لكل من: «الدكتور أحمد فرج البيباني الأستاذ المساعد بكلية الزراعة، والدكتورة هدى عاطف الخناني الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري، والدكتورة نرمين يوسف عباس المدرس بكلية الزراعة»، وحصلت الدكتورة هبة جمال عبد الحليم السيد المدرس بكلية التربية النوعية على جائزة الجامعة للتشجيع العلمي في المجال التربوي.

جائزة جامعة الإسكندرية للأبطال الرياضيين

كما وافق المجلس على منح فريق «أكوا فوتون أكاديمى»، وفريق «توربيدو»، وفريق «أليكس إيجلز بكلية الهندسة»، جوائز الجامعة للإبداع العلمي والابتكار، كما وافق على منح جائزة الجامعة لأوائل خريجي كليات الجامعة للعام الجامعي 2019/2020.

ووافق المجلس على منح جائزة الجامعة للأبطال الرياضيين للطلاب الفائزين في بطولات العالم والبطولات الأفريقية والعربية، وبطولة الجمهورية والجامعات في الألعاب الرياضية المختلفة، فضلا عن منح شهادة تقدير وميدالية الجامعة التذكارية المذهبة للأساتذة الذين بلغوا سن الإحالة للمعاش في العام 2021 بكليات ومعاهد الجامعة.

درع جامعة الإسكندرية للنشر العلمي المتميز

ووافق المجلس على منح شهادة تقدير ودرع الجامعة للنشر العلمي المتميز مع منح لقب «باحث جامعة الإسكندرية المتميز» في تخصصه، وذلك على النحو التالي:

في مجال العلوم الزراعية: «الدكتور مختار إبراهيم يوسف الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس الجامعة السابق».

في مجال العلوم الطبية: «الدكتور محمد سامي صلاح الدين الأستاذ بكلية الطب».

ووافق المجلس على منح شهادة تقدير ودرع جامعة الإسكندرية للتأليف العلمي في مجال العلوم الطبية للدكتور أحمد سعيد فتح الله، الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة، وفي مجال العلوم الأساسية للدكتورة فاطمة محمود السيد البواب، الأستاذ بكلية العلـوم.