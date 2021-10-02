طريقة سداد فواتير المياه شهر أكتوبر 2021 في 5 خطوات

حددت الشركة القابضة لمياه الشُرب والصرف الصحي، خطوات ورابط إلكتروني لـ سداد فواتير المياه عن شهر أكتوبر الجاري، إذ يبحث عدد كبير من مُشتركي شركات مياه الشرب بدءًا من اليوم عن الطرق التي وفرتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لسداد فواتير استهلاك المياه عن شهر أكتوبر.

«المياه» توفر «أبلكشين» للدفع

وفرت الشركة القابضة للمياه عددًا من الطرق والآليات لخدمة الدفع الإلكتروني لفواتير الاستهلاك شهر أكتوبر، من خلال تطبيق «أبلكشين» للشركة على أندرويد، يتم تحميله على الهاتف المحمول «125-HCWW» والمتاح على نظامي التشغيل الأندرويد وIOS.

سدد فاتورتك إلكترونيا في 10 محافظات

نجحت الشركة القابضة في إتاحة التطبيق بـ 10 محافظات على مستوى مصر، وحددت عددا من خطوات السداد الالكترونى على تطبيق 125 لسداد فواتير المياه والمتاح في هذه المحافظات، «القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة، كفرالشيخ، سوهاج، الإسكندرية، البحر الاحمر، مطروح، سيناء».

كيفية تحميل تطبيق 125على الهاتف المحمول

- إنشاء حساب بالبيانات المطلوبة.

- اختيار الشركة التابع لها.

- إدخال رقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه الخاصه به.

- تظهر قيمة الفاتورة ويمكن سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة.

- للدعم الفني للتطبيق التواصل عبر البريد الإلكتروني. 125app@hcww.com.eg

تحصيل فاتورة شهر أكتوبر عن طريق «فوري»

يمكن تحصيل قيمة استهلاك فواتير المياه من خلال شركة «فوري» للخدمات الإلكترونية للتسهيل على العملاء، وتمكينهم من سداد فواتير استهلاك مياه الشرب في أي وقت على مدار اليوم وخلال الإجازات الرسمية. كالآتي:

- ادخل على مرافق عامة من خلال موقع فوري https:fawry.com.

- اختَر شركة المياه التابع لها.

- أدخل رقم المشترك.

- ستظهر بيانات العميل والمبلغ المستحق.

- أدفع واستلم الايصال.

تحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين

أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر موقعها الرسمي عددًا من الخدمات، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين منها تطبيق 125 والذي يمكن من خلاله إرسال الشكاوي والمقترحات إلى الشركة، كما يتيح ارسال إشعارات للمواطنين بالأعطال والكسور، وتنبيهات بمواعيد انقطاع المياه وأعمال الصيانة ودفع الفاتورة باستخدام التطبيق..

ووفرت الشركة القابضة «تطبيق قراءتي» والذي يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإضافة صورة العداد وهو ما يضمن دقة القراءة، على أن تُرسل القراءات من يوم 1 إلى 15 من كل شهر وذلك لكل الشركات التابعة للشركة القابضة.

حساب قيمة الفاتورة الشهرية وفقا للتسعيرة المعتمدة

وأضافت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خدمة «احسب فاتورتك» والتي تتيح حساب قيمة الفاتورة الشهرية نظير كمية المياه المستهلكة، وفقا للتسعيرة المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء، تحقيقًا لمبدأ الشفافية، وإمكانية ترشيد الاستهلاك.

ووفرت القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خدمة «ادفع فاتورتك» والتي تتيح سداد فاتورة مياه الشرب إلكترونيا بمحافظات «القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة، كفرالشيخ، سوهاج، الاسكندرية، البحر الاحمر، مطروح، سيناء»، وجاري تفعيلها بباقي المحافظات.