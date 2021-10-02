طرق الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر أكتوبر 2021

بدأ مشتركو شركات المياه على مستوى جميع المحافظات، البحث عن الخطوات والإجراءات التي وفرتها الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي للاستعلام عن فاتورة المياه عن شهر أكتوبر الجاري.

خطوات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر أكتوبر

وحددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عددًا من الخطوات يجب أن يتبعها المشتركون للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر أكتوبر، عن طريق الدخول على رابط الشركة التابع لها كل محافظة ثم إدخال رقم العداد الكودي ستظهر لك قراءة العداد التي تبحث عنها، كالتالي:

- الدخول على موقع الشركة الرسمي واختيار الاستعلام عن الفاتورة من خلال الرابط التالي.

- سيتطلب الأمر إدخال بعض البيانات التي تشكل اختيار المنطقة التابع لها.

- ادخل اسم المشترك الموجود في الفاتورة.

- كتابة اسم الفرع التابع له.

- إدخال رقم المجموعة.

- كتابة رقم الحساب.

- الضغط على كلمة بحث حتى تظهر لك قيمة الفاتورة.

في النهاية ستظهر قيمة الفاتورة ويمكنك اختيار طريقة السداد التي تناسبك سواء من بطاقات الائتمان أو من إحدى شركات التحصيل المنتشرة عبر أنحاء الجمهورية.

كيف تتجنب ارتفاع استهلاك فاتورة المياه

فيما كشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن الأسباب التي يجب أن يتجنبها ويعالجها المشترك حتى لا يشكو من الزيادة في قيمة إيصال المياه وهي كالتالي:

- تسرب المحبس المنزلي: لذلك يجب التأكد من إغلاق المحبس المنزلي جيدًا.

- تأكد من أن المواسير بين العداد وباقي الوصلات ليس بها تسرب مثل سخان المياه.

- تسرب في وحدة الفلاتر.

- وجود تسريبات المياه في أحد خطوط الماء وكذلك مواسير وأنابيب المياه الواصلة داخل المنزل.

- وجود الثقوب الصغيرة أو الفتحات والشروخ غير الظاهرة داخل مواسير وأنابيب المياه، خاصة في الحمامات والمطابخ إذ إنهما أكثر الأماكن استخدامًا للماء.

- حدوث انفجار مفاجئ في مواسير المياه نتيجة لوجود صدأ أو عفن مسبق متراكم، ما يؤدي إلى هدر كمية كبيرة من الماء، وبالتالي ارتفاع فاتورة المياه الخاصة بهذا المنزل.

- حدوث تسربات المياه في المبنى بشكل عام بسبب تسربات الأسطح الناتجة عن تراكم مياه الأمطار الغزيرة، أو التسربات الناتجة عن سوء استخدام خزانات المياه فوق أسطح المباني، مما يؤدي إلى تساقط المياه من الأسطح إلى المبنى.