تجهيز غرف لمرضى السكري غير القادرين بالمستشفيات الجامعية ضمن «قدم صحيح»

تنظم مؤسسة صناع الخير للتنمية، بعد قليل، مؤتمرًا؛ لإعلان انطلاق مبادرة «قدم صحيح» لدعم مرضى القدم السكرى غير القادرين، بمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين والرياضيين والفنانين والشخصيات العامة والإعلاميين.

«قدم صحيح» لدعم مرضى القدم السكري غير القادرين

وأكد هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير، في بيان، اليوم السبت، أن مبادرة «قدم صحيح» لدعم مرضى القدم السكرى غير القادرين، تنطلق في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح «عبدالفتاح» أن من بين الوزراء المشاركين نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، و منال عوض محافظ دمياط، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لافتًا إلى أن المؤتمر يتضمن استعراض جوانب مساهمة المبادرة في تخفيف العبء عن كاهل مرضى القدم السكري.

تجهيز غرف لمرضى القدم السكري بالمستشفيات الجامعية

وأشار المدير التنفيذي لصناع الخير، إلى أن المبادرة التي تطلقها مؤسسة صناع الخير للتنمية، تعمل على تجهيز غرف تقديم الخدمات الطبية لمرضى القدم السكرى بكل المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة، المتمثلة في معهد السكر وتقديم كافة أشكال الرعاية الصحية لمرضي القدم السكري غير القادرين.

ولفت إلى توفير العلاج الواقي من بتر القدم ومستلزمات الغيار بالمجان لجميع الحالات المرضية غير القادرين، خاصة في المناطق الفقيرة والأكثر احتياجا، وإطلاق برامج توعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السكري، والحماية من بتر القدم.