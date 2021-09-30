صناع الخير تطلق مبادرة «قدم صحيح» لدعم مرضى القدم السكري بحضور 4 وزراء

تنظم مؤسسة صناع للتنمية، مؤتمرًا لإعلان انطلاق مبادرة «قدم صحيح»، لدعم مرضى القدم السكرى غير القادرين، وذلك بمشاركة وزراء التضامن الاجتماعى والصحة والهجرة والمصريين بالخارج والقوى العاملة، وتأتي جهود صناع الخير فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة برعاية رئيس مجلس الوزراء وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعى.

مؤتمر إطلاق مبادرة قدم صحيح

وأكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، أنّ مؤتمر إطلاق مبادرة «قدم صحيح» سوف يشارك فيه أيضاً عدد من المحافظين والشخصيات العامة والفنانين والرياضيين وكبار الإعلاميين، ويتضمن المؤتمر استعراض جوانب مساهمة المبادرة في تخفيف العبء عن كاهل مرضى القدم السكرى.

وأوضح زمزم أن مبادرة «قدم صحيح» لدعم مرضى القدم السكرى غير القادرين تعمل على تجهيز غرف تقديم الخدمات الطبية لمرضى القدم السكرى بكل المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة من خلال معهد السكر وتقديم كافة أشكال الرعاية الصحية لمرضي القدم السكري غير القادرين، بتوفير العلاج الواقى من بتر القدم ومستلزمات الغيار بالمجان لجميع الحالات المرضية غير القادرين، وخاصة في المناطق الفقيرة والأكثر احتياجا، وإطلاق برامج توعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السكرى وطرق الحماية من بتر القدم وطرق التعامل الأمثل مع جروح القدم السكرى.

مبادرات مؤسسة صناع الخير

وأطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية مبادرة «قدم صحيح» لدعم مرضى القدم السكرى غير القادرين وتأتى في إطار سلسلة من المبادرات الأهلية الجادة التى قدمت خدمات نوعية طبية فريدة حيث بدأت صناع الخير نشاطها الخيرى بإطلاق مبادرة «اطمن على نفسك» للقضاء على فيروس سى تبعها إطلاق مبادرة «عنيك في عنينا» لمحاربة العمى ثم مبادرة «أولادنا في عنينا» لتقديم الدعم الطبى لطلاب المدارس في القرى الأشد احتياجا في مجالات العيون والأنميا والسكر وغيرها من التخصصات الطبية المهمة، كذلك أطلقت صناع الخير مبادرات «نبض حياة» لدعم مرضى القلب غير القادرين و«لمسة خير» لدعم مرضى الأمراض الجلدية المزمنة غير القادرين ومبادرة «قرى الأمل» لتنمية وتطوير القرى الأشد احتياجا.