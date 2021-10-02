«الداخلية»: توقيع الكشف الطبي على المحتجزين في سجون المنيا

أجرت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، جولة مرورية على المواقع الشرطية والخدمية بنطاق «مديرية أمن المنيا - منطقة سجون المنيا».

وجاء ذلك استمرارًا لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية؛ للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين في سهولة ويسر، وكفالة احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.

توقيع الكشف الطبي على المحتجزين في سجون المنيا

وأوضحت، وزارة الداخلية، في بيان، اليوم السبت، أن قطاع الخدمات الطبية شارك بفريق طبي من جميع التخصصات؛ لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين والمحتجزين وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وزارت اللجنة، عددًا من دور الرعاية الاجتماعية «لرعاية المسنين والأيتام»، بنطاق المحافظة، وتوزيع عدد من الهدايا العينية، وتوقيع الكشف الطبي على المقيمين بها وصرف العلاج اللازم لهم.