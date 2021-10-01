كواليس اختطاف عصابة الشرطة المزيفة لتاجر ماشية.. «كعب داير في 3 محافظات»

قبل ثلاثة أيام، وتحديدا يوم الاثنين الماضي، توقف أتوبيس خاص، نوافذه مغلقة بستائر، أمام منزل ريفي في كرداسة، كان الوقت ليلا، والشارع الذي يقع فيه المنزل خاليا من المارة، هبط رجل خمسيني، مرتديا ملابس رسمية، وخلفه 5 أشخاص، اقتحموا المنزل الذي يملكه تاجر ماشية وأخبروه أنه متهم في جريمة، سيعرف تفاصيلها في مديرية الأمن.

خطف في منزل مهجور

تحرك الأتوبيس بتاجر الماشية «ص. ج»، 40 عاما، ليكتشف لاحقا أنه تم اختطافه من جانب عاطل انتحل صفة ضابط شرطة، بسبب خلافات مالية مع شقيقه، وطلب منه الاتصال بشقيقه لإعادة مبلغ مالى، ثم تحركوا بها ونقلوه في عدة أماكن بالقليوبية وأسيوط والشرقية ثم استقروا به في منزل مهجور بالشرقية.

بلاغ شقيق المجني عليه

أبلغ شقيق المجني عليه الشرطة التي لاحقت المتهمين حتى تم ضبطهم، وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من تاجر ماشية مقيم بدائرة المركز، بقيام مجهولين يستقلون مركبة «أتوبيس خاص» باصطحاب شقيقه «تاجر ماشية» من مسكنه الكائن بذات الناحية، مدعين أنهم رجال شرطة، واتهامه لأحد الأشخاص، عاطل، مقيم بالقليوبية، وأصل إقامته بمحافظة أسيوط، أنه وراء الواقعة، لوجود خلافات مالية بين الأخير وشقيقه (المجنى عليه).

6 متهمين وكعب داير

توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص وجميعهم مقيمون بالقليوبية، وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديريتي أمن (القليوبية وأسيوط)، تم استهداف وملاحقة الجناة وتضييق الخناق عليهم حتى تخلوا عن المجني عليه، وباستكمال ملاحقتهم أمكن ضبطهم والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزة أحدهم (فرد محلي وعدد من الطلقات)، وبمواجهتهم قرر أحدهم بوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه فاتفق مع شقيقه على الاستعانة بباقي المتهمين لارتكاب الواقعة مقابل مبلغ مالي، وأيد ذلك باقي المتهمين والمجنى عليه.