وظائف شاغرة في بنك أبو ظبي الأول.. المؤهلات المطلوبة والشروط

يبحث كثير من الخريجين عن الوظائف الشاغرة في الكثير من القطاعات المختلفة، سواء كانت خاصة أو عامة، وتعد البنوك من أكثر الجهات التي يتم البحث عن وظائف شاغرة بها، لاسيما أن الكثير من البنوك تعلن على فترات متقطعة عن وظائف شاغرة في فروعها المختلفة. وفي هذا السياق، أعلن بنك أبو ظبي الأول عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن حاجته لوظائف شاغرة للعمل في وظائف القطاع المصرفي.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل وظائف بنك أبو ظبي الأول والشروط والمؤهلات المطلوبة، والتي جاءت كالتالي:

المؤهلات المطلوبة والشروط

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة البكالوريوس ويفضل أن يكون ذلك في تكنولوجيا المعلومات والهندسة والحوسبة.

- أن يكون حاصلا على شهادة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات الاحترافية، على سبيل المثال خبير ITIL v3 ، ISO20000 LA.

- أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة تدقيق تقنية المعلومات الاحترافية، على سبيل المثال CISA ، ISO 20000 LA / LI ، 27000 LA / LI.

- أن يكون حاصلا على شهادة حوكمة تقنية المعلومات الاحترافية، على سبيل المثال تطبيق COBIT5 ، ISO مثل CISA و COBIT5.

- أن يكون الحد الأدنى من الخبرة يتراوح بين 8 و10 سنوات من الخبرة ذات الصلة في القطاع المصرفي.

- أن يكون لديه سجل حافل في ضمان تكنولوجيا المعلومات وتدقيق تكنولوجيا المعلومات وإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات.

- أن يكون لديه خبرة في تنظيم الخدمات المصرفية والخصوصية

- أن يكون لديه مهارات تحليلية قوية مع الاهتمام بالتفاصيل.

- أن يكون لديه مهارات إدارة الأفراد.

- القدرة على التعامل مع عبء العمل الكبير وتحديد أولوياته وتتبعه.

- أن يكون لديه مهارات جيدة في الكتابة والاتصالات والعرض التقديمي.

مسؤوليات الوظائف

- يساعد المرشح المختار رئيس إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات الدولية والحوكمة.

- طرح ومراجعة قابلية تطبيق إطار حوكمة تكنولوجيا المعلومات والسياسات والعمليات عبر المواقع الدولية، وتقديم إرشادات شاملة للفرق الدولية والتنسيق عبر فرق HO المحلية من أجل الاستجابة في الوقت المناسب لنتائج التدقيق ومعالجتها.

- التحقق من الدقة الواقعية واكتمال الأدلة وخطط العمل.

- مراقبة المعالجة المناسبة وفي الوقت المناسب لمخاطر وقضايا تكنولوجيا المعلومات.

- توفير الإشراف على إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات والحوكمة عبر عدد من المواقع الدولية.

- إعداد تقارير شهرية تغطي نتائج مخاطر تكنولوجيا المعلومات ومؤشرات الأداء الرئيسية عبر المواقع الدولية، والتي سيتم إبلاغها مع الإدارة العليا / التنفيذية، مع تتبع الإجراءات والقرارات ذات الصلة.

- إنشاء قوائم مراجعة للتقييم الذاتي لإدارة التحكم في تكنولوجيا المعلومات والامتثال، ومشاركتها مع فرق تكنولوجيا المعلومات الدولية.

- تتبع النتائج والاتجاهات ذات الصلة بانتظام.

- تأكد من مشاركة مدخلات المخاطر المناسبة في الوقت المناسب مع الأطراف ذات الصلة عند صياغة نماذج قبول المخاطر وحالات عمل المشروع والخطط وما إلى ذلك.