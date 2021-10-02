تعرف على وظائف بنك HSBC بالقاهرة.. بعضها متعلق بمكافحة تمويل الإرهاب

أعلن بنك HSBC في مصر، عن حاجته لشغل مجموعة من الوظائف المتاحة للعمل لدى القطاعات المختلفة بالبنك، منوها بضرورة توافر بعض المؤهلات والشروط في طالب الوظيفة، وذلك لما نوه عنه البنك عبر موقعة الرسمي عن وظائف خالية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف المتاحة للعمل في بنك HSBC أحد البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

وظائف بنك HSBC

ونوه البنك عن وظيفتين وهما على النحو التالي:

وظيفة معالج المدفوعات النقدية والتسوية بالقاهرة

الشروط والمؤهلات:

1- حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من خبرة صناعية / وظيفية.

2- لدية معرفة بالحاسوب والقدرة على العمل على التطبيقات الأساسية مثل MS Excel وMS Word وLotus Notes.

3- حاصل على جيد جدًا في اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة وكتابة.

4- لدية القدرة على التحلي بالمرونة والرغبة في التغيير جنبًا إلى جنب مع التغييرات في أهداف الشركة والقسم، إضافة إلى التوصية بالتغييرات للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف.

5- لدية القدرة على تحقيق التوازن بين الجودة والكمية (الأحجام) مع التركيز الأساسي على الجودة.

6- يملك القدرة على استخدام أنظمة تشغيل HSBC وتطبيق المعرفة التقنية ذات الصلة لأداء العمل بفعالية.

7- تعظيم الإنتاجية وتحسين الجودة لتلبية توقعات العملاء وتحقيق أقصى قدر من الفائدة والربحية.

8- ضمان الامتثال للسياسات والإجراءات الداخلية المعمول بها واللوائح الخارجية.

9- فهم الوثائق المهمة وتفسير المعلومات والمخاطر التي تنطوي عليها.

10- مراجعة تفاصيل الدفع الخاصة بالعميل لتحديد الأنماط المحتملة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وظيفة معالج الخدمات الفرنسية بالبنك بالقاهرة

الشروط والمؤهلات:

1- القدرة على التحدث وفهم الفرنسية / الإنجليزية بطلاقة، وكتابة الرسائل والتقارير التجارية، وإجراء محادثة جيدة.

2- مهارات التعامل مع الآخرين قوية.

3- معرفة / مهارات مكتبية متوسطة إلى عالية (خاصة برنامج Excel).

4- الخبرة السابقة في العمليات المركزية واسعة النطاق أمر مرغوب فيه.

5- المرونة في العمل في المناطق الزمنية حسب ما تتطلبه الأعمال.

6- التأكد من تلبية متطلبات العملية والالتزام بها وإكمالها وفقًا للإجراءات والمعايير المحددة.

7- العمل بشكل جيد بشكل مستقل، وإكمال المهام المعينة في الإطار الزمني المحدد وفقًا لمعايير العملية ودعم تحقيق أهداف الفريق.

8- التأكد من تحقيق مستويات الإنتاجية والجودة وفقًا للمعايير الموضوعة للعملية.

9- المشاركة في اجتماعات الفريق / أنشطة الفريق والعمل من أجل الحفاظ على روح الفريق.

10- تحديد المشكلات بشكل استباقي، إن وجدت ، وقم بتصعيدها، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر التي تنطوي عليها كل خطوة مع التركيز على حل الطلبات بكفاءة ودقة ومهنية.