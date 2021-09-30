الفرصة الأخيرة للتقديم في وظائف مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.. اليوم

أعلنت وحدة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «STEM» بوزارة التربية والتعليم، أن اليوم هو الأخير في التقديم للمعلمين الراغبين في العمل بالمدارس بنظام المأمورية، والتي فتح باب التقديم بها يوم 25 سبتمبر الماضي، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

إلغاء التسجيل في حالة إدخال البيانات خاطئة

ووضعت «التربية والتعليم» عده شروط للتقديم، وهي أن يكون المتقدم من المعينين بالوزارة «مدارس التعليم العام فقط، وليس تعليم فني أو أزهري»، وفقا للتخصصات المطلوبة من المرحلة الإعدادية أو الثانوية فقط، وأن لا يتجاوز عمره الـ50 عاما.

وقالت وزارة التعليم، إنه من يرغب في الالتحاق بالمدارس الالتزام بالشروط الواجب توافرها، ووفقا للتخصصات المتاحة في المرحلتين الإعدادية والثانوية العامة، إحضار الأوراق المطلوبة وفقا لما سجل، وفي حالة ثبوت تسجيل بيانات خاطئة يعتبر التسجيل لاغيا.

4 خطوات للتقديم في وظائف مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

وترصد «الوطن» خلال السطورالتالية طريقة التقديم للمعلمين الراغبين في التقديم للوظائف بنظام المأمورية بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «STEM»، كالتالي:

1- التسجيل أولا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

2- إدخال المرحلة طبقا لصحيفة الأحوال، مع التأكيد على كتابة البريد الإلكتروني بدقة؛ إذ أن جميع المخاطبات تتم عن طريقه.

3- ترسل صورة حية من صحيفة أحوال الكترونية حديثة ومعتمدة، لا يكون قد مر عليها 3 أشهر، على البريد الإلكتروني التالي ceo@stemschools.moe.edu.et تسمى بالرقم القومي.

4- إحضار «أصل صحيفة أحوال حديثة معتمدة بخاتم الشعار موضحا بها المرحلة ومادة التخصص + صورة بطاقة الرقم القومي + صحيفة الحالة الجنائية حديثة + كشف طبي حديث معتمد من مستشفى حكومي بعدم وجود أمراض مزمنة»، وذلك يوم المقابلة الشخصية.