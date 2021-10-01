وظائف شاغرة في السفارتين الألمانية والأمريكية بمرتبات تصل لـ792 ألف جنيه سنويا

بمجرد الحصول على شهادة المؤهل الدراسي، يحرص الكثير من الشباب على البحث عن وظائف شاغرة، سواء كانت مرتبطة بمجال دراستهم أو لا، وخصوصا خريجي كليات القمة مثل الطب والصيدلة والإعلام، ويهتم خريجي كليات الاقتصاد والعلوم السياسية بالبحث عن وظائف مناسبة لهم في وزارة الخارجية أو السفارات المختلفة في مصر، في ظل ما تعلن عنه تلك السفارات من أماكن شاغرة في بعض التخصصات أو الأقسام، مثل ما أعلنت عنه سفارتي ألمانيا وأمريكا بالقاهرة مؤخرا، من حاجتهم لوظائف شاغرة بمرتبات مجزية للعاملين تصل إلى 47 ألف دولار سنويا، بما يعادل 792 ألف جنيها سنويا.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الوظائف الشاغرة في السفارة الألمانية الموجوده في القاهرة، وفق صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تفاصيل وظائف السفارة الألمانية في القاهرة

أعلنت السفارة الألمانية بالقاهرة، عن وظيفة شاغرة بقسم التأشيرات، ويشترط إتقان اللغتين الألمانية والعربية، كما يرجى مراجعة الشروط بالمستند المرفق، والتقدم للوظيفة في موعد غايته 12 أكتوبر 2021، كالتالي:

تفاصيل وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة

الجدير بالذكر أن السفارة الأمريكية بالقاهرة، أعلنت أيضا عن حاجتها لوظائف شاغرة، بمرتبات تصل إلى 750 ألف جنيها سنويا، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

1- وظيفة مساعد إداري

- حددت السفارة آخر موعد للتقديم لوظيفة مساعد إداري يوم 10 أكتوبر الجاري.

- يصل المرتب الخاص بتلك الوظيفة إلى 179.271 ألف جنيه سنويا.

- يجب أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة قادر على بدء العمل خلال فترة زمنية تحددها السفارة، بعد استلام تفويض الوكالة.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة في الشؤون الإدارية لا تقل عن 4 سنوات.

- أن يكون لديه خبرة في الشؤون المالية لا تقل عن عامين.

- أن يكون على دراية كاملة ومعرفة واسعة بالمفاهيم والسياسات الإدارية.

- أن يقوم باجتياز اختبارات اللغتين العربية والإنجليزية.

2- وظيفة ممرضة

- حددت السفارة آخر موعد للتقديم لوظيفة الممرضة ليكون يوم 7 أكتوبر الجاري.

- يصل المرتب الخاص بتلك الوظيفة إلى 47.619 دولار في السنة، بما يعادل مايقرب من 750 ألف جنيه مصري.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن عامين بعد التأهل للعمل كممرضة محترفة.

- أن يكون على معرفة جيدة باللغة الإنجليزية كتابة وتحدث وقراءة.

- تمتلك رخصة تمريض صالحة، أو غير مقيدة، ويجب تقديم ما يفيد بذلك.