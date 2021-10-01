الزراعة: صادرات مصر الزراعية 4.8 مليون طن بزيادة 600 ألف عن العام الماضي

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 29 سبتمبر 2021، حيث بلغت حوالي 4.8 مليون طن من المنتجات الرزاعية، بزيادة قدرها 602 ألف و964 طنا عن نفس المدة من العام الماضي، والذي بلغت 4 ملايين و181 ألفا و313، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة «الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب وبطيخ».

وقال «القصير» إن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و863 ألفا و918 طنا، بالإضافة إلى تصدير 620 ألفا و769 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 551 ألفا و609 أطنان بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية، بإجمالي 216 ألفا و477 طنا.

العنب بالمركز الخامس في الصادرات

واحتل العنب المركز الخامس في الصادرات، بإجمالي 142 ألفا و579 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا المركز السادس، بإجمالي كمية بلغت 62 ألفا و641 طنا، واستقر الرمان في المركز السابع بإجمالي 28 ألفا و134 طنا، يليها في المركز الثامن الفاصوليا بإجمالي 20 ألفا و966 طنا.

الفلفل في المركز الأخير بإجمالي 6950 طنا

بينما حصلت المانجو على المركز التاسع في الصادرات، بإجمالي كمية بلغت 20 ألفا و571 طنا، وحصلت الفراولة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية، بإجمالي 19 ألفا و342 طنا، وحصل الثوم على المركز الحادي عشر بإجمالي 18 ألفا و199 طنا، وحصلت الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 9 آلاف و971 طنا، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية، بإجمالي 8 آلاف و412 طنا، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 6950 طنا.