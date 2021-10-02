وفد صيني يشكر الصحة المصرية بعد تلقيه لقاح كورونا بالشرقية «صور»

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن الفرق الطبية بالمركز الطبي ببلبيس التابع للإدارة الصحية ببلبيس، اليوم السبت، طعمت وفدا أجنبيا من دولة الصين بلقاح كورونا، والمكون من 64 فردا، أثناء زيارتهم لمدينة بلبيس.

الوفد الصيني يشيد بجهود مصر في مكافحة كورونا

وأوضح «مسعود» أن الوفد الأجنبي، أشاد بجهود الدولة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والوافدين، وأثنوا على أداء عمل الفرق الطبية بالمركز، معربين عن سعادتهم بالتنظيم الجيد، والروح الطيبة، وحفاوة الاستقبال من الفرق الطبية والعاملين بالمركز لهم.

المركز الطبي ببلبيس ضمن 30 مركزًا يطعم المواطنين بلقاح كورونا

يذكر أن المركز الطبي ببلبيس يأتي ضمن المراكز التي المخصصة لتطعيم المواطنين المقيمين والمسافرين للخارج بالمحافظة، وذلك تيسيراً على المواطنين من مشقة السفر، للفئات المستحقة للحصول على لقاح كورونا من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة أثناء التطعيم، ويقوم أيضا باستخراج الشهادات المعتمدة للمسافرين للخارج والذين يرغبون في استخراجها.

وأكد «مسعود» أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.