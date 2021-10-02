شاروخان وريتك روشان ضيفا شرف المركز الثقافي الهندي بالقاهرة

يحتفل المركز الثقافي الهندي بالقاهرة، بمرور 75 عامًا على الاستقلال الهندي، بتنظيم مهرجان «آزادي كا أمريت ماهوتساف»، يحضره النجمان الشهيران شاروخان وريتك روشان.

تفاصيل مهرجان «آزادي كا أمريت ماهوتساف» في القاهرة

وينظم المركز الثقافي الهندي «مولانا ازاد» المهرجان بالتعاون مع صندوق التمنية الثقافية التابع لوزارة الثقافة المصرية، وتبدأ فعاليات المهرجان غدا 3 أكتوبر حتى 6 أكتوبر 2021، وذلك بـسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

ووقع الاختيار على النجمين الشهيرين شاروخان وريتك روشان أن يكونا ضيفي المهرجان بعرض أفلامهما الخالدة في الأذهان مع الجمهور العربي والهندي معًا، وتم اختيار فيلمين لكلٍ منهما لعرضهما بالمهرجان.

ويبدأ المهرجان بعرض الفيلم الوطني الهندي الشهير «تشاك داي انديا» الذي حقق أعلى الإيردات عند عرضه بالهند ونال شهرة عالمية، وفيلم «سودهير» للنجم شاروخان، بالإضافة إلى فيلم «دووم 2»، وفيلم «جودا أكبر» للنجم ريتك روشان والنجمة الشهيرة ايشواريا راي.

نشاط المركز الثقافي الهندي «مولانا ازاد»

ويهتم المركز الثقافي الهندي بنشر ثقافة بلاده بالقيام بمهرجانات ثقافية وفنية، ومن أبرزها المهرجان الشهير«انديا باي ذا نايل»، والذي كان ضيفه الفنان العالمي والأسطورة الهندية اميتاب باتشان، ويتم تقديم جميع أنواع الفن الهندي بالمهرجان من رقص وغناء واسكتشات بمشاركات نجوم من الهند ضمن حضور جماهيري عربي وهندي من الجالية الهندية المقيمة بالقاهرة.

وقررت السفارة الهندية العام الماضي، وقف أي فعاليات أو مشاركات بسبب أزمة كورونا وبعد استئناف عملها مرة أخرى تم وقف جميع الأنشطة بها بسبب أزمة كورونا - الموجة الثانية - بالهند، وتعد هذه المشاركة الأولى للمركز الثقافي الهندي والسفارة الهندية بالقاهرة بعد أزمة كورونا.