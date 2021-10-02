تامر حسني يحيي 3 حفلات غنائية في 8 أيام.. إحداها بعمان

يعيش النجم تامر حسني حالة من النشاط الغنائي هذه الفترة، إذ يجهز حالياً لـ3 حفلات غنائية خلال الأيام المقبلة، منها حفل غنائي سيحييه في عمان يوم 8 أكتوبر الجاري.

وتحتضن محافظة الإسكندرية أولى حفلات تامر حسني، الأربعاء المقبل، الموافق السادس من أكتوبر، داخل إحدى الجامعات هناك، ومن المقرر أن يقدم باقة من أبرز أغنياته، ومنها «صعبة، ناسيني ليه، عمري ابتدأ، بحبك، مش تمثال»، وغيرها من الأغنيات.

ويأتي هذا الحفل بعد أيام من إحياء حسني لحفل تخرج كلية آداب بمحافظة الإسكندرية، والذي حضره الآلاف من الطلبة، حيث غني تامر علي مدار ساعتين كاملتين مجموعة من أبرز أغنياته.

فيما سيحيي تامر حسني ثاني حفلاته هذا الشهر في عمان، الجمعة المقبلة، ليلتقي بجمهوره هناك، حيث أعلنت الجهة المنظمة للحفل عن نفاذ التذاكر بعد إقبال الجمهور علي شرائها فور طرحها بمنافذ البيع.

أما ثالث الحفلات فستكون علي مسرح المنارة بالتجمع الخامس في القاهرة يوم 14 أكتوبر الجاري، والمتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً.

تامر حسني يجهز لأغنية جديدة

وفي سياق مختلف، أعلن تامر حسني تجهيزه لأغنية جديدة بعنوان «يا فرحة»، وهو اسم مبدئي للأغنية حتى الآن، حيث نشر صورة له أثناء وضع لحن الأغنية عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، وعلق عليها بقوله: «حالاً في لحن مش طبيعي بيحصل، ولسة هألف الكلام بس غالباً الأغنية دي هسميها (يا فرحة) وربنا يوعد كل حد فيكم بالفرحة اللي مستنيها».

«مش أنا» آخر أفلام تامر حسني في السينما

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني كان فيلم «مش أنا» المعروض حالياً بدور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي، ويشارك في البطولة كل من ماجد الكدواني، وحلا شيحة، وسوسن بدر، وشيرين، وصبري عبدالمنعم، وكوكبة من النجوم، من إخراج سارة وفيق.