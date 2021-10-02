انطلاق المهرجان الرياضي للأسر الطلابية للجامعات بكفر الشيخ

انطلقت اليوم السبت فعاليات المهرجان الرياضي للأسر الطلابية للجامعات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي، الذي تستضيفه جامعة كفر الشيخ، بمشاركة 729 طالبا ممثلين لـ27 جامعة حكومية، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

بدأ المهرجان، الذي يستمر حتى 5 أكتوبر الجاري، بـ«كرنفال وطابور عرض» لطلاب الجامعات المشاركة، ثم كلمة للدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، رحب فيها بالطلاب على أرض المحافظة، مؤكدا، على حرص الجامعة على خروج «هذا المهرجان القومي»، بصورة مشرفة.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة التزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية، منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد، والحرص على التباعد الاجتماعي، معربا عن أمله في أن يقضوا أوقاتا سعيدة في رحاب جامعة كفر الشيخ.

رؤساء جامعات يشاركون في افتتاح المهرجان

وحضر حفل الافتتاح كل من: اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، وعدد من رؤساء الجامعات ونوابهم وهم: الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور محمود عباس نائب رئيس جامعة مطروح، والدكتور شريف علي نائب رئيس جامعة السادات، والدكتور شحاته غريب نائب رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمد والى نائب رئيس جامعة دمنهور.

كما شارك في الحفل من داخل جامعة كفر الشيخ: الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من رؤساء ونواب الجامعات، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة كفر الشيخ، وعمداء كليات الجامعة.