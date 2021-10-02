بدء توافد رؤساء الجامعات لافتتاح مهرجان الأسر الطلابية بكفر الشيخ

بدأ توافد رؤساء الجامعات الحكومية، على جامعة كفر الشيخ، للمشاركة في افتتاح المهرجان الرياضي للأسر الطلابية للجامعات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي الذي يعقد بين يومي 1 و5 أكتوبر الجاري، برعاية الدكتور خالد عبد العفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

فعاليات المهرجان تبدأ في العاشرة صباحاً

وكان في استقبال رؤساء الجامعات الحكومية، الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ونوابه، وبدأت فاعليات المهرجان بكرنفال داخل الجامعة، ثم سينطلق بعد قليل طابور العرض، والافتتاح، وكلمة رئيس الجامعة، تليها كلمة محافظ الإقليم، وكلمة ممثل وزير الشباب والرياضة، ثم كلمة ممثل وزير التعليم العالي، وإطلاق إشارة بدء المهرجان.

وتشمل منافسات وفعاليات المهرجان: «خماسي كرة القدم – تنس الطاولة – كرة السرعة – دراتس - ألعاب ترويحية مفتوحة»، في إطار المشروع القومي للرياضة في مصر.

المهرجان: مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن المهرجان يهدف لبناء شخصية الطالب بشكل إيجابي، فضلا عن ممارسة هواياته وإبرازها من خلال المشاركة في المهرجان، كما إنه يعد مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات.

وأضاف دسوقي، أن استضافة جامعة كفر الشيخ للمهرجان الرياضي بحضور رؤساء 27 جامعة حكومية هو فخر لجامعة كفر الشيخ، التي احتلت مراتب متقدمة مؤخرا في كافة المحافل الدولية والإقليمية، والتي حصلت على لقب أفضل جامعة مصرية في مسابقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أنهم حريصون على خروج المهرجان بشكل جيد.