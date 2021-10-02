السيطرة على حريق داخل منطقة مخلفات في أبو النمرس

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم السبت، من السيطرة على حريق اندلع داخل منطقة مخلفات بمركز أبو النمرس في محافظة الجيزة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

حريق في مخلفات بأبو النمرس

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا يفيد بتصاعد أدخنة داخل منطقة مخلفات أبو النمرس، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران، وتمت السيطرة عليه وإخماده قبل امتداده إلى العقارات المجاورة له.

حريق مخزن أدوية بالجيزة

من ناحية أخرى، كانت قوات الحماية المدنية بالجيزة، تمكنت صباح اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن تابع لشركة أدوية؛ ما أسفر عن تلف كمية من الأدوية، ولم يسفر الحريق عن إصابات أو فيات بين الأفراد.

ودفعت قوات الدفاع المدني بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت من محاصرة النيران داخل المخزن بعقار مكون من عدة طوابق، إحدى شققه مخصصة كـ مخزن أدوية، التي شبت فيها النيران بشكل مفاجئ، ولم يعرف أسباب الحريق حتى الآن.

وقررت النيابة العامة انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق العياط لتحديد أسبابه، وموافاة النيابة بنتائج المعاينة.

حريق يدمر 500 عشة في البراجيل

كما تواصل النيابة العامة، تحقيقاتها في حريق الزرايب في قرية البراجيل بأوسيم، الذي دمر 500 عشة ورؤس ماشية عبارة عن أغنام وأبقار، وقررت النيابة انتداب لجنة فنية هندسية من محافظة الجيزة لحصر التلفيات.

وتستمع النيابة أيضًا إلى أقول عدد من المتضررين من الحريق، كما استعجلت تقرير المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق، وتحريات المباحث أيضًا في الحادث ولا يزال البحث قائمًا ولم يحسم أسباب الحريق حتى الآن.