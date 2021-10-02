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محمود مسلم

حظك اليوم برج الميزان السبت 2-10-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:00 ص | السبت 02 أكتوبر 2021
أرشيفية

أرشيفية

يتميز مولود برج الميزان، بأنه متفائل، ويمتلك شخصية ملهمة للآخرين وينظر للأمور بإيجابية، كما أنه شخصية محبة لإتقان عملها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

اليوم مناسب لاتخاذ قرارات حاسمة وتتحرك الأمور في اتجاه مصالحك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

القمر بمنزل الأصدقاء وقد يحيطك الأحباب والأصدقاء بالاهتمام فلا ترفض مشاركتهم لك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.

 

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