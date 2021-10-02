حظك اليوم برج العقرب السبت 2-10-2021 مهنيا وعاطفيا

من سلبيات برج العقرب حبه للانتقام فهم لا يسمحون لأحد بأن يُسيء لهم، فلا ينسون الأذى مهما طال الوقت وسوف ينتظرون الوقت المناسب لإلحاق الأذى بمن أساء لهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

القمر في وضع معاكس وعليك أن تعمل بدقة، وفي نفس الوقت كن مرنا بدون تساهل في حقوقك وتجنّب المغامرة.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

ينصحك الفلك بالتحكّم في إظهار غضبك حتى تسلم من الخلافات ومن أذى البعض.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان الفنان الراحل خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر.