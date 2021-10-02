حظك اليوم برج الدلو السبت 2-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتصف مواليد برج الدلو بالقدرة على التصرف بعقلانية والقيادية، فهم يتمتعون بالقدرة على الحكم بعقلانية وليس بالمشاعر أو العواطف، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر في مواجهتك وقد يتسبب لك ذلك في ظهور مسألة قانونية أو أزمة مالية أو مهنية وعليك أن تحمي حقوقك وابحث الأمور مع ذوي الخبرة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

فينوس في وضع معاكس.. اشرح مطالبك بهدوء إذا أردت أن تُلبّى رغباتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة آمال ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 19 فبراير.