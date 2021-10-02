جاكي شروف يحتفل بعيد ميلاد الممثلة الهندية أشاجي على طريقته الخاصة

احتفل النجم جاكي شروف بعيد ميلاد النجمة الهندية الشهيرة اشاجي باريكه، بطريقة مميزة، حيث أقام لها احتفالا خاصا بمزرعته وعشاءً بسيطا تعبيرا عن تقديره لها ولفنها، بعدما أتمت الفنانة اشاجي باريكه عامها الـ79.

النجمة الهندية اشاجي باريكه في عيد مولدها الـ 79: محظوظة بأصدقائي

وصرحت النجمة الهندية اشاجي باريكه، لموقع «IWM BUZZ» الهندي، أنها شعرت بسعادة غامرة لاحتفال جاكي شروف بها، وأنها محظوظة للغاية لأن لديها مثل هؤلاء الأصدقاء.

وقالت إن صديقة لها أيضًا أعدت لها غداء لطيفا احتفالا بعيد مولدها، ثم قامت في المساء بمشاهدة فيلم معها واستمتعا بعيد ميلادها المميز من قبل أصدقائها، لافتة إلى أن مصدر اهتمامها وسعادتها أن لديها صداقات تتخطى عمرها 40 عاما، وهذا يدل على مدى صدقهم بالصداقة.

وقالت الممثلة الهندية، مازحة، إنها قررت ألا تأكل طوال الشهر، لأن الجميع يحتفل بها بغداء أو عشاء لطيف، لافتة إلى أمنيتها في العام الجديد، بقولها: «أتمنى أن أكون بطلة فيلم المخرج الهندي الشهير سانجاي ليلا».

يذكر أن جاكي شروف دائما ما يصرح بأن الممثلة الهندية اشاجي من أكثر النجمات المفضلات له، حيث أنه معجب باتقانها لأعمالها، وحفاظها على مكانتها طوال كل هذه المسيرة الفنية.

من هو النجم الهندي جاكي شروف؟

وجاكي شروف هو ممثل هندي شهير ووالد النجم الهندي الشاب تايجر شروف، الذي استطاع أن يحقق شهرة كبيرة بعالم بوليوود، ويتميز بلياقته ورشاقته بالرقص الحديث بالافلام، ويمتلك حركات مميزة به ويشبهونه انه خليفة النجم الهندي ريتك روشان، وحالفه الحظ بشاركته نجمه المفضل خليفته ريتك روشان بفيلم الاكشن «WAR»، وحققا الثنائي نجاحا مذهلا.