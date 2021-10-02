ظهرت الآن.. نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2021 في العراق

ظهرت نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2021 في العراق منذ قليل، إذ أعلنت وزارة التربية العراقية، النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الإعدادي، للعام الدراسي 2020 - 2021، والتي تصدرت محركات البحث خلال الساعات الماضية.

ونشرت التربية العراقية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فسيبوك»، جميع روابط نتائج الامتحانات العامة للمرحلة الإعدادية، حتى يتمكن الطلاب من الاطلاع على النتائج لجميع المحافظات عبر الروابط التالية:

نتائج الكرخ الأولى

ويستطيع الطلاب من محافظة الكرخ الأولى الحصول على النتائج من هنـا.

نتائج الكرخ الثانية

ويستطيع الطلاب من محافظة الكرخ الثانية الحصول على النتائج من هنـا.

نتائج الكرخ الثالثة

ويستطيع الطلاب من محافظة الكرخ الثالثة الحصول على النتائج من هنـا.

نتائج الرصافة الأولى

ويستطيع الطلاب من محافظة الرصافة الأولى الحصول على النتائج من هنـا.

نتائج الرصافة الثانية

ويستطيع الطلاب من محافظة الرصافة الثانية الحصول على النتائج من هنـا.

نتائج الرصافة الثالثة

ويستطيع الطلاب من محافظة الرصافة الثالثة الحصول على النتائج من هنـا.

نتائج صلاح الدين

ويستطيع الطلاب من محافظة صلاح الدين الحصول على النتائج من هنـا.

نتائج كركوك

ويستطيع الطلاب من محافظة كركوك الحصول على النتيجة من هنـا.

نتائج البصرة

ويستطيع الطلاب من محافظة البصرة الحصول على النتائج من هنـا.

نتائج الديوانية

ويستطيع الطلاب من محافظة الديوانية الحصول على النتائج من هنـا.

نتائج المثنى

ويستطيع الطلاب من محافظة المثنى الحصول على النتائج من هنـا.

نتائج النجف

ويستطيع الطلاب من محافظة النجف الحصول على النتائج من هنـا.

نتائج واسط

ويستطيع الطلاب من محافظة واسط الحصول على النتائج من هنـا.

نتائج نينوى

ويستطيع الطلاب من محافظة نينوى الحصول على النتائج من هنـا.

نتائج ميسان

ويستطيع الطلاب من محافظة ميسان الحصول على النتائج من هنـا.

نتائج بابل

ويستطيع الطلاب من محافظة بابل الحصول على النتائج من هنـا.

نتائج ديالى

ويستطيع الطلاب من محافظة ديالى الحصول على النتائج من هنـا.

نتائج ذي قار

ويستطيع الطلاب من محافظة ذي قار الحصول على النتائج من هنـا.

نتائج كربلاء المقدسة

ويستطيع الطلاب من محافظة كربلاء المقدسة الحصول على النتائج من هنـا.

نتائج الانبار

ويستطيع الطلاب من محافظة الأنبار الحصول على النتائج من هنـا.

نتائج ممثلية دهوك

ويستطيع الطلاب من محافظة ممثلية دهوك الحصول على النتائج من هنـا.

نتائج ممثلية اربيل

ويستطيع الطلاب من محافظة ممثلية أربيل الحصول على النتائج من هنـا.