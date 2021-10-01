موعد نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2021 العراق

حالة من الجدل ظهرت عقب إعلان نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2021 العراق، الأمر الذي جعلها تتصدر محركات البحث بعد صدورها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية.

ويستعرض «الوطن» كل ما يتعلق بنتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2021 العراق، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2021 العراق

وقبل شهر من الآن، أعلنت التربية والتعليم العراقية، نتائج الثالث المتوسط 2021 العراق، ومنحت الطلاب فرصة للاعتراض على النتائج، وبالفعل جرى فتح باب الاعتراض لمدة أسبوعين، وبعد ذلك جرى غلق باب التقدم لفحص الاعتراضات، ولا يزال الطلاب ينتظرون نتائج الطعون والاعتراضات المقدمة.

موعد امتحانات الدور الثاني للصف الثالث المتوسط

وفي سياق متصل، كانت قد أعلنت في وقت سابق، وزارة التربية والتعليم العراقية موعد بدء امتحانات الدور الثاني للصف الثالث المتوسط، التي ستبدأ بعد إعلان نتائج الاعتراضات ومن المحتمل إعلانها بعد غد الأحد الموافق 3 أكتوبر الجاري، لجميع الطلاب والطالبات في كل المحافظات العراقية.

كيفية الاطلاع على نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2021 العراق

ويمكن للطالب الاطلاع على نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2021 العراق، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، إذ يُمكن للطلاب التعرف على نتائجهم بكل سهولة وباستخدام رقم المقعد والاسم وذلك من كافة محافظات دولة العراق.

وخضع طلاب الصف الثالث المتوسط 2021 العراق، للاختبارات في ظل تشديد الإجراءات الاحترازية خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد وذلك قبل الحديث عن الموجة الرابعة التي طالت أغلب دول العالم.

وشددت المدارس العراقية الإجراءات إذ أنه لم يسمح بدخول اللجان من يشتبه بإصابتهم بـ«كوفيد 19»، منوها لضرورة ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات فضلا عن تعقيمها للأبنية التعليمية.