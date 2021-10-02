إعصار «شاهين» يضرب الخليج.. أمطار قوية وارتفاع الأمواج لـ12مترا (فيديو)

بدأ إعصار «شاهين» في التحرك نحو سواحل عمان، حيث من المتوقع أن يصل إلى ذروة شدته مساء اليوم السبت، إذ طالبت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في عمان اليوم المواطنين الإماراتيين في السلطنة بتوخي الحذر الشديد بسبب الإعصار المداري الذي يضرب سواحل البلاد، وقد يصل ارتفاع الأمواج فيه إلى 12 متراً، داعية المواطنيين إلى الابتعاد عن المناطق الساحلية والوديان.

ودعت السفارة جميع المواطنين الإماراتيين في سلطنة عمان إلى اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في السلطنة، والاتصال على أرقام الطوارئ والابتعاد عن السواحل.

وبحسب مسئول من الأرصاد الجوية العمانية، فإن مركز إعصار «شاهين» يبعد عن محافظة مسقط بحوالي 330 كم، وعن رأس الحد 250 كم.

شلالات وامطار مطيوي وبداية التاثير جنوب شرق #مسقط#سلطنة_عمان #شاهين

اللهم سقيارحمة لاغرق

السبت 2اكتوبر2021 pic.twitter.com/iCaDPSBbNJ — أبونايف العقل (@abunaayf12345) October 2, 2021

وقال عبدالله بن عبد الرشيد البلوشي، خبير الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، إن الآثار غير المباشرة لإعصار «شاهين» ستبدأ مساء اليوم السبت من المناطق الساحلية جنوب الشرقية إلى محافظة مسقط.

ويتحرك الإعصار المداري باتجاه الشمال الغربي بالقرب من ساحل بحر عمان، وقد تم تسجيل موجة منذ صباح اليوم على السواحل، ويصل ارتفاعه إلى حوالي مترين ونصف المتر.

وقال «البلوشي»، إنه من المتوقع أن يرتفع الإعصار في الساعات المقبل، مضيفاً أن عين الإعصار «غير منتظمة تماما»، ويبلغ قطرها نحو 70 كيلومترا.

وأضاف: «من المتوقع أن يدخل الإعصار بحر عمان ثم إلى سواحل السلطنة، والجزء الأيمن من مساره سيتعرض للرياح العاتية والأمطار».

وكشف المركز الوطني للأرصاد في السعودية، أن آثار الأعصار تتمثل في هطول أمطار شديدة الغزارة، وهبوب رياح شديدة السرعة، وارتفاع في الأمواج على سواحل دولة باكستان وأجزاء من الإمارات العربية.