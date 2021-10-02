إعصار «شاهين» يضرب الخليج.. أمطار قوية وارتفاع الأمواج لـ12مترا (فيديو)
كتب:
ثروت منصور
02:45 م | السبت 02 أكتوبر 2021
أرشيفية
بدأ إعصار «شاهين» في التحرك نحو سواحل عمان، حيث من المتوقع أن يصل إلى ذروة شدته مساء اليوم السبت، إذ طالبت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في عمان اليوم المواطنين الإماراتيين في السلطنة بتوخي الحذر الشديد بسبب الإعصار المداري الذي يضرب سواحل البلاد، وقد يصل ارتفاع الأمواج فيه إلى 12 متراً، داعية المواطنيين إلى الابتعاد عن المناطق الساحلية والوديان.
ودعت السفارة جميع المواطنين الإماراتيين في سلطنة عمان إلى اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في السلطنة، والاتصال على أرقام الطوارئ والابتعاد عن السواحل.
تنبيه رقم (1)— الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) October 1, 2021
العاصفة المدارية "#شاهين" في #بحر_العرب pic.twitter.com/HZMGd61uRZ
وبحسب مسئول من الأرصاد الجوية العمانية، فإن مركز إعصار «شاهين» يبعد عن محافظة مسقط بحوالي 330 كم، وعن رأس الحد 250 كم.
شلالات وامطار مطيوي وبداية التاثير جنوب شرق #مسقط#سلطنة_عمان #شاهين— أبونايف العقل (@abunaayf12345) October 2, 2021
اللهم سقيارحمة لاغرق
السبت 2اكتوبر2021 pic.twitter.com/iCaDPSBbNJ
وقال عبدالله بن عبد الرشيد البلوشي، خبير الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، إن الآثار غير المباشرة لإعصار «شاهين» ستبدأ مساء اليوم السبت من المناطق الساحلية جنوب الشرقية إلى محافظة مسقط.
تدفق السحب على أجزاء من سواحل بحر عمان ﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا ﴾ #الإعصار #شاهين pic.twitter.com/MFj2kj7Kpb— كنوز عمان (@99752786Omani) October 2, 2021
ويتحرك الإعصار المداري باتجاه الشمال الغربي بالقرب من ساحل بحر عمان، وقد تم تسجيل موجة منذ صباح اليوم على السواحل، ويصل ارتفاعه إلى حوالي مترين ونصف المتر.
وقال «البلوشي»، إنه من المتوقع أن يرتفع الإعصار في الساعات المقبل، مضيفاً أن عين الإعصار «غير منتظمة تماما»، ويبلغ قطرها نحو 70 كيلومترا.
وأضاف: «من المتوقع أن يدخل الإعصار بحر عمان ثم إلى سواحل السلطنة، والجزء الأيمن من مساره سيتعرض للرياح العاتية والأمطار».
#عمان.. وصول تأثيرات الإعصار #شاهين للسواحل والدفاع المدني يحذر من فيضان الأودية#شاهد_سكاي pic.twitter.com/TqOE98lizv— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) October 2, 2021
وكشف المركز الوطني للأرصاد في السعودية، أن آثار الأعصار تتمثل في هطول أمطار شديدة الغزارة، وهبوب رياح شديدة السرعة، وارتفاع في الأمواج على سواحل دولة باكستان وأجزاء من الإمارات العربية.