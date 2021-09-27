مصرع صيادين اثنين بعد انقلاب قاربهما في الهند مع وصول إعصار جولاب

لقى صيادان اثنان مصرعهما بعد انقلاب قاربهما بين ولايتي أوديشا وأندرا براديش الساحليتين في الهند، مع وصول إعصار جولاب، أمس الأحد، إلى الساحل الشرقي للبلاد، مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة، ما دفع السلطات في البلاد لإجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتمكن 3 صيادين من السباحة إلى الشاطئ، فيما لا يزال شخص سادس كان على ظهر القارب مفقودا، وفقا لما ذكره موقع «إنديان إكسبرس».

«الأرصاد الجوية»: الإعصار ضرب اليابسة في أوديشا وأندرا براديش الساحليتين

وقالت إدارة «الأرصاد الجوية» الهندية إن الإعصار ضرب اليابسة في ولايتي أوديشا وأندرا براديش الساحليتين، وبلغت سرعته 95 كيلومترا في الساعة.

#WATCH High winds experienced in Kalingapatnam, Andhra Pradesh, as 'Cyclone Gulab' makes landfall in coastal regions of Odisha and Andhra Pradesh



16,000 villagers have been evacuated from Odisha's Ganjam district due to the cyclone, says PK Jena, SRC, Odisha. pic.twitter.com/salxdkZ4nN — ANI (@ANI) September 26, 2021

وأضافت الأرصاد الجوية، في تقرير أن العاصفة القادمة من خليج البنغال ستصاحبها أمطار شديدة، محذرة من خطر حدوث فيضانات مفاجئة في بعض المناطق، وأشارت إدارة الأرصاد، إلى أن شدة جولاب ستتراجع في الساعات القليلة المقبلة.

#WATCH Srikakulam in Andhra Pradesh witnessed strong winds and heavy rainfall due to Cyclone Gulab (Earlier visuals)



As per IMD, the landfall process has commenced in coastal regions of Andhra Pradesh and Odisha pic.twitter.com/RKSLzv5cGs — ANI (@ANI) September 26, 2021

كما أضافت التقارير الأولى عقب مرور الإعصار عن اقتلاع أشجار في أندرا براديش، حيث من المقرر إجلاء نحو 85 ألف أسرة إلى ملاجئ الإغاثة المؤقتة في الولاية.

وطلبت سلطات أوديشا وأندرا براديش، من السكان الذين يعيشون قرب الساحل التوجه وقائيا إلى الملاجئ وأرسلت مئات عناصر الإنقاذ، فيما قالت السلطات في ولاية البنغال الغربية إنها ستتخذ أيضا احتياطات، رغم أنه لا يتوقع أن تتأثر الولاية بشكل مباشر.

ولاية البنغال الغربية: إجلاء أكثر من 20 ألف شخص إلى ملاجئ

وقال المسؤول في الولاية بانكيم هزرا لوكالة الانباء الفرنسية «فرانس برس»، إنه تم إجلاء أكثر من 20 ألف شخص إلى المدارس والمباني الحكومية التي تحولت إلى ملاجئ ضد الإعصار.

زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر يضرب وسط الفلبين

وفي الفلبين، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، أمس الجمعة، مدينة تاليساي الواقعة وسط البلاد، وقالت «هيئة المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن مركز الزلزال وقع على بعد 8 كيلومترات عن غربي المدينة، فيما لم ترد أنباء عن حجم الأضرار التي خلفها الزلزال، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

والفلبين جزء من «حزام النار» في المحيط الهادئ، وهي منطقة ناشطة زلزاليا تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادي.

إصابة 3 أشخاص جراء حريق في أحد مراكز أبحاث الاكتفاء الذاتي غرب طهران

وفي إيران، أعلنت دائرة العلاقات العامة في «الحرس الثوري»، أمس الأحد، اندلاع حريق في أحد مراكز أبحاث الاكتفاء الذاتي التابعة له غربي عاصمة البلاد «طهران»، مشيرة في بيان، إلى إصابة 3 موظفين بالحادث.

وأضافت دائرة العلاقات العامة، أن رجال الإطفاء احتووا الحريق فيما تم نقل المصابين، إلى المستشفى، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.