مصرع صيادين اثنين بعد انقلاب قاربهما في الهند مع وصول إعصار جولاب

لقى صيادان اثنان مصرعهما بعد انقلاب قاربهما بين ولايتي أوديشا وأندرا براديش الساحليتين في الهند، مع وصول إعصار جولاب، أمس الأحد، إلى الساحل الشرقي للبلاد، مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة، ما دفع السلطات في البلاد لإجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتمكن 3 صيادين من السباحة إلى الشاطئ، فيما لا يزال شخص سادس كان على ظهر القارب مفقودا، وفقا لما ذكره موقع «إنديان إكسبرس».

وقالت إدارة «الأرصاد الجوية» الهندية إن الإعصار ضرب اليابسة في ولايتي أوديشا وأندرا براديش الساحليتين، وبلغت سرعته 95 كيلومترا في الساعة.

#WATCH High winds experienced in Kalingapatnam, Andhra Pradesh, as 'Cyclone Gulab' makes landfall in coastal regions of Odisha and Andhra Pradesh



16,000 villagers have been evacuated from Odisha's Ganjam district due to the cyclone, says PK Jena, SRC, Odisha. pic.twitter.com/salxdkZ4nN