3 تطبيقات بديلة لـ أوبر بعد ارتفاع أسعاره قبل بدء الموسم الدراسي

أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد 2022/2021، وعندما تبدأ الدراسة يزداد استخدام الطلاب للمواصلات العامة بشكل يومي، وهناك عدد كبير منهم لا يفضل استقلال مترو الانفاق أو السكة الحديد، ويلجأون إلى مواصلات النقل الجماعي الأخرى، لكن خلال الفترة الماضية، أحدثت شركة أوبر ضجة كبيرة عندما أعلنت ارتفاع أسعار رحلاتها، حتى يستطيع السائقين الحصول على أرباح تلائم ارتفاع أسعار البنزين.

ومع اقتراب العام الدراسي، يبحث الكثير من الطلاب عن تطبيقات نقل جماعي أخرى بديلة لتطبيق أوبر، حتى يستعان بها للذهاب إلى المدرسة أو الجامعة، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، التطبيقات البديلة لـ أوبر بعد ارتفاع أسعاره، والتي جاءت كالتالي:

1- تطبيق SWVL

يحرص الكثير من الطلاب على استخدام تطبيق SWVL خلال أيام الدراسة للذهاب إلى المدارس والجامعات الخاصة بهم، كما أنه يعد من أكثر تطبيقات النقل الجماعي استخدامًا، ويتيح للعميل إمكانية النقل برفقة مجموعات أخرى، ويختلف استخدامه عن التطبيقات الأخرى.

2- تطبيق مواصلات مصر

يعد تطبيق مواصلات مصر من أكثر التطبيقات التي يستخدمها الطلاب في أيام الدراسة، كما أنه من التطبيقات المفضلة بالنسبة لمحبي استخدام تطبيقات النقل الجماعي، وهو من أبرز شبكات النقل من خلال «الأوتوبيس والميني باص» عبر تطبيق «Google Maps» الموجود على جميع الهواتف المحولة، والتي تعمل بنظام «الأندرويد» والـ«IOS».

3- تطبيق Careem

يتشابه تطبيق Careem مع تطبيق «أوبر» بنسبة كبيرة في استخدامه، والتي تعتمد على أن يفتحه المستخدم بعد تحميله، ثم يختار الموقع الحالي له، ثم بعد ذلك يدخل المكان الذي يريد الذهاب إليه، ثم يختار بعد ذلك طريقة دفع الأموال التي يرغب بها، سواء كانت كاش أو ببطاقته الائتمانية، ويمكن تحميله من على متجر play store للأندرويد، ومن متجر app store لهواتف ios.