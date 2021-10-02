انطلاق الأسبوع الثالث لحملة «معا نطمئن.. سجل الآن» بالشرقية

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، بدء فعاليات الأسبوع الثالث لحملة «معاً نطمئن.. سجل الآن»، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا في نفس اليوم بالمحافظة، وذلك من أمام قصر الثقافة بمدينة الزقازيق.

واطمأن وكيل وزارة الصحة على انتظام عمل الفرق والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، والتأكد من سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيراً على المواطنين، وذلك بمكان تواجد الأتوبيس الخاص بتسجيل المواطنين، والتأكد من انتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، بديوان عام المديرية، وبنادي الشرقية الرياضي، ومركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق.

وأكد «مسعود» على أهمية التطعيم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتشجيع جميع المواطنين على التسجيل الإلكتروني على موقع وزارة الصحة، والتطعيم بلقاح كورونا لزيادة المناعة المجتمعية.

نشر 12 أتوبيساً للتطعيم بلقاح كورونا في الشرقية

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن المحافظة تشهد انتشار 11 أتوبيساً بمختلف المراكز، بالإضافة إلى الأتوبيس الرئيسي الموجود بمدينة الزقازيق، الذي يقوم بتسجيل المواطنين من أمام ديوان عام المحافظة، ويجوب الميادين والشوارع الرئيسية بالمدينة، حيث يتم التحرك إلى ميدان «الزراعة»، ثم شارع «فاروق»، ومنه إلى موقف المنصورة، ثم يختتم فعاليات الحملة اليوم من ميدان «القومية» بالزقازيق، وذلك لوصول الخدمة لأكبر شريحة من المواطنين.

فرق توعية للتأكيد على أهمية التطعيم بلقاح كورونا

وأضاف «مسعود» أن فرق التواصل المجتمعي بالمديرية تقوم بحملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، والتأكيد على أهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، والرد على جميع استفسارات المواطنين وتساؤلاتهم حول اللقاحات، بالإضافة إلي المشاركة في عملية تسجيل المواطنين على الموقع الإلكتروني، من خلال أجهزة التابلت، نظراً للإقبال الشديد على الأتوبيسات المشاركة في الحملة بمختلف أنحاء المحافظة، مؤكداً أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقاً ولم تصلهم رسالة نصية، يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملة مستمرة وستجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات القطارات، مضيفاً أنه تم تخصيص مراكز الشباب، والنوادي الرياضية، وتجهيزها بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، لتلقي المواطنين اللقاح في نفس اليوم، فور التسجيل بالحملة، بالإضافة إلى مركز ديوان المديرية بالزقازيق، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح بمختلف أنحاء المحافظة.

وأكد أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.