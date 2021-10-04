دلتا يضاعف الوفيات ونصف العالم بلا لقاح: 8 آلاف حالة يوميا

كشف تقرير نشرته وكالة «رويترز»، أنه تم تسجيل ما معدله 8 آلاف حالة وفاة يوميًا بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع الماضي، لكن معدل الوفيات العالمي تباطأ في الأسابيع الأخيرة، بوسط مخاوف عالمية تفاقم الموجة الرابعة خلال فصل الشتاء.

تجاوز عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في جميع أنحاء العالم نتيجة لفيروس كورونا أكثر من 5 ملايين شخص، حيث تستمر سلالة «دلتا» سريعة الانتشار في تدمير البلدان غير الملقحة وفقا لصحيفة «جارديان» البريطانية.

بينما استغرق الأمر ما يزيد قليلاً عن عام حتى وصل عدد القتلى إلى 2.5 مليون، تم تسجيل 2.5 مليون حالة وفاة التالية في أقل من 8 أشهر بقليل وفقًا للصحيفة.

يذكر أنَّ أكثر من نصف جميع الوفيات العالمية المبلغ عنها في المتوسط ​​لمدة سبعة أيام كانت في الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل والمكسيك والهند.

توزيع اللقاح

كان هناك تركيز متزايد في الأيام الأخيرة على إيصال اللقاحات إلى الدول الفقيرة، حيث لم يتلق الكثير من الناس بعد الجرعة الأولى، حتى مع بدء نظرائهم الأغنى بإعطاء جرعات معززة.

أكثر من نصف سكان العالم لم يتلقوا حتى الآن جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، وفقًا لـ«Our World in Data».

وقالت منظمة الصحة العالمية، هذا الأسبوع، إنَّ برنامج توزيع كوفاكس الخاص بها سيوزع، لأول مرة، اللقطات فقط على البلدان ذات المستويات الأدنى من التغطية.

تحت قيادة منظمة الصحة العالمية، خصصت كوفاكس منذ يناير بتخصيص جرعات كبيرة بشكل متناسب بين أكثر من 140 دولة مستفيدة وفقًا لحجم السكان.

يعد متغير دلتا الآن هو السلالة السائدة في جميع أنحاء العالم وقد تم الإبلاغ عنه في 187 من أصل 194 دولة عضو في منظمة الصحة العالمية.