حصيلة وفيات «كورونا» حول العالم تتجاوز 5 ملايين شخص

قالت وكالة أنباء «رويترز»، فجر اليوم السبت، إن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» تجاوز 5 ملايين حول العالم، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«واشنطن» تصف وفيات كورونا في الولايات المتحدة بـ«المرعبة»

من جانبها، وصفت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في البلاد إلى 700 ألف حالة بـ الحقيقة الصادمة والمرعبة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ساكي: 700 ألف حالة عدد صادم ومرعب للأرواح التي تمت خسارتها نتيجة الفيروس

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي، إن 700 ألف حالة وفاة عدد صادم ومرعب للأرواح التي تمت خسارتها نتيجة الفيروس، مضيفة: «أعتقد أن الرئيس (جو بايدن) أكد مرارا أنه يشعر بمسؤولية بالغة عن كلما يحدث في بلادنا، بما في ذلك عن كفاحنا المستمر ضد (كوفيد-19)».

وأشارت ساكي إلى أن لهذا السبب بالذات هو مركز على هذا الأمر، إنه يمثل أولوية أساسية بالنسبة إلى بايدن منذ أول يوم لرئاسته.

وتجاوزت حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة مستوى 700 ألف حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

من جانبها، مدت واشنطن الفلبين وبنجلاديش بـ 8 ملايين جرعة من «لقاح كورونا»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، واصلت الصين تقديم لقاحات الفيروس إلى الفلبين بتسليم دفعة إضافية من لقاحات «كورونافاك» التي تنتجها شركة سينوفاك الصينية، لدعم حملة التطعيم ضد كوفيد-19 في البلاد، فيما ذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، أن مانيلا تسلمت حتى الآن أكثر من 71 مليون جرعة من لقاحات كورونا من مُصنعي لقاحات مختلفين، ولا تزال الصين أكثر دولة تزود البلاد باللقاحات المضادة للفيروس.

الصين تسجل 39 حالة وافدة مصابة بـ«كورونا».. و«صفر وفيات»

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، اليوم، 39 حالة وافدة مصابة بـ«كورونا» وحالتين محليتي العدوى، أمس الجمعة، في البر الرئيسي للبلاد، وفقا لما ذكرته وكالة انباءئ «شينخوا» الصينية.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية الصينية»، في تقرير يومي، إن الحالتين الجديدتين محليتي العدوى تم تسجيلهما في مدينة هاربين، عاصمة مقاطعة هيلونججيانج الواقعة شمال شرقي البلاد.

وأضافت اللجنة الصينية، أنه لم يتم تسجيل أي حالات جديدة مشتبه بإصابتها أو حالات وفاة جديدة مرتبطة بـ«كورونا» في البر الرئيسي الصيني.

ارتفاع إجمالي إصابات البرازيل إلى 21445651 حالة

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 18578 إصابة و506 وفيات جديدة بـ«كورونا»، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 21445651 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى597255 حالة.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 7388 إصابة جديدة بالفيروس و471 وفاة، ليصل مجموع الإصابات إلى 3671611 حالة، فيما ارتفع إجمال يالوفيات الناجمة عن «كورونا» إلى 277976 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».