طريقة واحدة لتغيير مكان تلقي لقاح كورونا

تزايد البحث من قبل المواطنين الذين سجلوا بياناتهم على موقع وزارة الصحة والسكان عن خطوات تغيير مكان تلقي لقاح كورونا، وذلك بعدما أتاحت وزارة الصحة والسكان، إمكانية تغيير مكان تلقي لقاح كورونا، تسهيلا على المواطنين في الحصول على لقاح كورونا ولتجنب الإصابة بفيروس كورونا وتطعيم أكبر قدر ممكم من المواطنين بحلول العام المقبل، ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان في دوروها تجاه المواطنين وتحقيق المناعة السكانية حتى تعود الحياة لطبيعتها مرة أخرى.

«الوطن» ترصد خطوات تغيير مكان تلقي لقاح كورونا لكل الفئات

وكشفت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، عن خطوات تغير مكان تلقي لقاح كورونا، وذلك لإيضاح خطوات التغير لكل الأشخاص الراغبين في تلقي لقاح كورونا، وتزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد 2021، وتطعيم الطلاب الجامعين في مختلف الجامعات المصرية لعودة الحياة التعليمية بنظام التقليدي حضوريا، وفقا لما أعلنت عنه وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

خطوات تغيير مكان لقاح كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خطوات تغيير مكان تلقي لقاح كورونا بشرط الاحتفاظ بالرقم الخاص بطلب اللقاح، تسهيلا على المواطنين في تلقي اللقاح في أقرب مكان وأسرع وقت، وفي ظل توافر العديد من اللقاحات بمختلف المحافظات.

- دشنت وزارة الصحة والسكان، خطا ساخنا للمواطن «105» للاتصال لتعديل موعد أو مكان الحصول على اللقاح.

- التواصل مع خدمة العملاء بالخط الساخن لطلب تغيير مكان أو موعد الحصول على اللقاح.

- وفرت وزارة الصحة والسكان فرقا مدربة لاستقبال طلبات وتساؤلات المواطنين لتسهيل تعديل المواعيد للحصول على لقاح كورونا.

- عقب الانتهاء من التواصل عبر الخط الساخن «105»، يجري تحديد الموعد والمكان الجديدين للحصول على اللقاح.

- إرسال رقم تأكيدي خلال رسالة نصية أو عبر البريد الإلكتروني بموعد ومكان الحصول على لقاح فيروس كورونا.