أول صورة لعروس قليوب.. قتلها عريسها «ليلة الحنة» بخطة ماكرة

قررت النيابة العامة حبس المتهم في قتل «عروس قليوب» 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما كشفت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية غموض واقعة مقتل «عبير عادل» المعروفة إعلاميا بـ«عروس قليوب» التي عثر على جثتها بجوار منزلها في عزبة «ال عطا الله» بمدينة قليوب خلال احتفالها بليلة الحنة.

وتبين من التحقيقات والتحريات أن عريسها وراء الجريمة، وكان من المقرر زفافهما بعد يوم الحادث بـ48 ساعة بعد أن استدرجها بمكالمة هاتفية خلال تواجدها في حفل الحنة الخاص بها في منزلها، وقتلها ثم تظاهر بالبحث عنها مع أهلها بعد تبين غيابها، وكشفت التحريات أنه قتلها بحجة عدم حبها وارتباطه بها إرضاء لأهله لوجود صلة قرابة بين الطرفين.

حبس المتهم بقتل عروس قليوب وتهامه بالقتل العمد

وألقى القبض على المتهم بقتل عروس قليوب وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

اعترافات العريس المتهم بقتل عروس قليوب

وأدلي المتهم بقتل عروس بقليوب باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، مؤكدا في أنه قتل عروسه قبل 48 ساعة من زفافهما رسميا وبعد عقد قرانهما بـ4 أيام فقط، مشيرا إلى أن العروسة القتيلة ابنه عمته وأنه عقد قرانه عليها قبل الحادث ب4 أيام دون رغبته، إرضاء لوالديه لارتباطه عاطفيا بفتاة أخرى.

وأضاف المتهم في اعترافاته، أنه استدرج العروس بعد مكالمة تليفون، وطلب مقابلته بجوار منزلها خلال وقت الحنة الخاصة بها وتعدي عليها بعدة طعنات وجرح ذبحي، وتركها وهرب وسرق تليفونها المحمول، وبعدما تبين غيابها شارك في البحث عنها مع ذويها ولما عثروا عليها نقلها للمستشفى لإنقاذها متظاهرا بأنه لايعلم شيئا عن الواقعة، حتي يبعد الشك عن نفسه، إلى أن وقع في قبضة رجال المباحث.

تفاصيل مقتل عروس قليوب وضبط الجاني

كانت أجهزة أمن القليوبية، تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة عبير عادل «عروس قليوب» مقتوله بعدة طعنات وملقاة بجوار منزلها في ليلة الحنة الخاصة بها، وانتقلت أجهزة الأمن لموقع الحادث، وبسؤال والدها قال إنه أثناء الاحتفال بحنة القتيلة، ورد إليها اتصالا هاتفيا قامت على إثره بالخروج من المنزل، وبالبحث عنها عثر عليها جثة هامدة في قطعة أرض بجوار المنزل وتبين عمد وجود تليفونها المحمول.

ولعى الفور تشكل فريق بحث جنائي وتوصلت جهود رجال الأمن إلى أن كشفت أن عريس القتيلة وراء الواقعة، وقتلها لعدم موافقته على الزواج منها وإجباره عليها، حيث استدرجها خارج المنزل وقتلها وحاول إخفاء جريمته بالبحث عنها وادعاء الحزن على فراقها بعد اكتشاف الواقعة، وألقت قوات الأمن القبض عليه ووجهت له تهمة القتل العمد وجرى تحريز السلاح المستخدم في الواقعة وهو عبارة عن سكين كان قد أخفاه مع الهاتف المحمول الخاص بها.