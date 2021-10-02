وزير التموين: مصر أكبر مستورد للقمح في العالم بـ10 ملايين طن سنويا

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أن مصر تعد أكبر مستورد في العالم للقمح بنحو 10 ملايين طن سنويا في مجال التموين، موضحا أن وزارة التموين تستورد 6 ملايين طن قمح سنويا، فيما يستورد القطاع الخاص 4 ملايين طن قمح سنويا.

تعزيز المخزون الإستراتيجي

وقال وزير التموين، إن مصر تسعى لتنويع مصادر وارداتها لتعزيز المخزون الاستراتيجى من القمح، منوها بأن هناك عقبة تتعلق في ارتفاع أسعار الشحن التي تحد من تنافسية المنتج الفرنسي، خاصة مع اتسام القمح الفرنسي بالجودة العالية في إنتاج الخبز.

وخلال زيارة وزير التموين لفرنسا والذي يرافقه فيها الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، التقى المصيلحي بوزير الزراعة الفرنسي Julien DENORMANDIE، بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا.

سلاسل توريد القمح لمصر

وأعلن الوزير الفرنسي، عن أن فرنسا تدرس عدة بدائل لتجاوز عقبة ارتفاع أسعار الشحن، كاشفا عن مقترح بتعاقد 3 سنوات على أقل تقدير حتى يتسنى التفاوض مع شركات الشحن الفرنسية لتخفيض الأسعار، مؤكدا على أهمية القمح لمصر وضرورة تصديره بأسعار تضمن انتظام سلاسل التوريد.

وخلال اللقاء طالب وزير الزراعة الفرنسي بتقنين عمل المجموعة الفرنسية للحبوب فى مصر وآليات تعديل وضعيتها القانونية فى مصر، الأمر الذي أكده الدكتور علي المصيلحي منوها إلى تذليل العقبات الخاصة بعمل المجموعة بما يتسق مع الضوابط المصرية في هذا الشأن، ومنوهاً إلى الدور الإيجابي لعمل المجموعة وتعاونها مع مصر.

زيادة إنتاج القطاع الزراعي

وأكد المصيلحي، على أن قطاع الزراعة يحتل أهمية خاصة بالنسبة لمصر، وأن هذا يرجع إلى كون هذا القطاع هو المصدر الرئيسي لدخل قطاع كبير من الشعب المصرى، ما أدى إلى حدوث طفرة تكنولوجية يشهدها القطاع عالميا من أجل زيادة الإنتاجية لضمان انتظام سلاسل التوريد.