3 شهداء من القضاء استقبلوا رصاص الغدر.. الرئيس كرمهم اليوم

في 16 مايو من عام 2015، طالت يد الإرهاب الخسيس 3 مستشارين وسائق في هجوم مسلح شنه عناصر إرهابية تنتمي إلى تنظيم أنصار بيت المقدس، وتبين أن الجناة رصدوا سيارة ميكروباص كانت تقل قضاة في محكمة شمال سيناء، بعد ساعات من الحكم بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي و16 من قيادات الإخوان إلى المفتي، في قضيتي «التخابر مع حماس والهروب من سجن وادي النطرون»، وهاجموها؛ ما أسفر عن استشهاد 3 قضاة وإصابة آخر، واستشهاد سائق الميكروباص.

استشهاد قضاة العريش

أوراق القضية بينت أن الإرهابين كانوا يستقلون سيارة دفع رباعي وقت أن فتحوا الرصاص على المستشارين؛ ما أدى لاستشهاد 3، وهم «عبد المنعم محمد مصطفى، ومجدي محمد مبروك، ومحمد مروان شقيق المستشار عمر مروان وزير العدل الحالي»، كما استشهد السائق شريف محمد حسين، وأصيب المستشار أيمن سعيد مصيلحي.

ولأن أجهزة الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا تنسى تضحيات أبنائها، وتواصل تقديم الدعم لأسر الشهداء لما قدموه من تضحية لا تضاهيها أي تعويض وهي التضحية بالنفس، كرم الرئيس اليوم السبت، خلال احتفالية يوم القضاء المصري، شهداء الواجب من رجال القضاء المصري، الذين نالوا شرف الشهادة في العمليات الإرهابية، ومنهم المستشار هشام بركات النائب العام الذي استشهد بالقرب من منزله في النزهة يوم 29 يوليوم من عام 2015، كما كرم الرئيس أيضًا القضاة الثلاثة الذين استشهدوا في العريش.

عرض إنجازات وزارة العدل في احتفالية يوم القضاء

وخلال احتفالية يوم القضاء المصري، قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه في أقل من عامين حققت الوزارة إنجازات غير مسبوقة في العديد من المشروعات المتنوعة لتطوير المنظومة القضائية، مثل مشروع تجديد الحبس وإقامة الدعوى المدنية عن بعد، وأيضًا مشروع إصدار شهادة المحاكم الاقتصادية، وتأمين وثائق ومحررات وزارة العدل من خلال نماذج مؤمنة، وغيرها من المشروعات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت الوزير، إلى رفع كفاءة 329 محكمة و230 مقرا للشهر العقاري، وميكنة 305 فرق توثيق، وإضافة خدمات إلكترونية في 109 مكاتب بريدية.