خبير استزراع سمكي يكشف سبب فشل مشروعات أحواض التربية بالمنازل

أكد مازن الصواف، خبير الاستزراع السمكي، إنه خلال الفترة الماضية انتشرت أحاديث عن إنشاء مشروع حوض الاستزراع السمكي على أسطح المنازل أو غيرها، موضحا أن هذا المشروع لن ينجح بسبب احتياج الأسماك لمياه طبيعية دون إضافة الكلور إليها، مشيرا إلى أن المياه التي يتم استخدامها في المنازل يوجد بها مادة الكلور لذلك تحتاج إلى معالجة وتنقية لإزالة الكلور منها، مما يزيد من تكلفة المشروع، كما أن مساحة الأحواض ستكون قليلة على كمية الأسماك ما سيتسبب في نفوق الأسماك.

الاعتماد على الأحواض المنزلية بشرط

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يمكن الاعتماد على التربية بالأحواض على أسطح المنازل، بغرض الاستخدام المنزلي مع مراعاة فلترة المياه من الكلور والمداومة على تغيير المياه وتنقيتها وأن تكون الكميات حوالي 100 سمكة فقط وليس للغرض التجاري.

انخفاض أسعار الأسماك الفترة المقبلة

وأشار إلى إن أسعار الأسماك ستشهد انخفاضا خلال الفترة المقبلة خاصة مع دخول فصل الشتاء.

وأوضح أن سبب انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، نتيجة زيادة المعروض من الأسماك.

وأوضح أنه في فصل الشتاء يتم إخراج جميع الأسماك التي تم استزراعها، لأنها تتوقف عن التغذية في فترة الشتاء، وتعتمد على مخزونها من الطاقة.

وقال أن فصل الشتاء يمكن أن يؤثر بالسلب على حياة الأسماك، حيث أن الأسماك تنفق إذا قلت درجة حرارة الأحواض عن 15 درجة مئوية، وهو ما يجعل مُستزرعي الأسماك يقوموا بإخراج الأسماك من الأحواض وبيعها للتجار خوفا من نفوقها.

وأشار إلى أن بورصة الأسماك حددت سعر كيلو البلطي بحوالي 18 جنيها للكيلو، وهو أقل بكثير من السعر العادل لأنه في الوقت الحالي ارتفعت أسعار أعلاف الأسماك إلى حوالي 10ألاف جنيه للطن.