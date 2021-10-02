عرض خاص لمسرحية «نجوم الظهر» للفنان محمد صبحي غدا

يفتتح النجم محمد صبحي مسرحيته الجديدة «نجوم الظهر» غدا الأحد 3 أكتوبر بمسرحه بمدينة سنبل، كعرض خاص للصحافة والاعلام ويعقب العرض مؤتمرا صحفيا يديره الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر، ويشارك في بطولة المسرحية الجديدة 30 نجما ونجمة من أجيال مختلفة، والمسرحية كوميديا موسيقية غنائية استعراضية حية علي المسرح لأول مرة.

المسرحية رفعت لافتة كامل العدد

رفعت المسرحية، لافتة كامل العدد لمدة أسبوعين قادمين، وتم حجز جميع حفلاتها قبل الافتتاح، ومن المقرر أن ينطلق العرض الخاص غدا، بحضور عدد كبير من وسائل الإعلام.

ويظهر النجم الكبير محمد صبحي خلال مسرحيته الجديدة «نجوم الظهر» بشخصية مختلفة تمام عما قدمه من قبل في المسرح أو التليفزيون والسينما من حيث الشكل والمضمون، فيظهر في العمل بشارب ويرتدي باروكة من خلال الشخصية التي سيكشف عنها في افتتاح المسرحية.

عرض كوميدي موسيقي غنائي استعراضي

والمسرحية هي أول عرض كوميدي موسيقي غنائي استعراضي يشارك فيه 30 ممثلا وممثلة، يظهر خلالها مهارات الممثل والمطرب والعازف علي المسرح بشكل حي، ويتناول خلال العمل كعادته موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقي.

يشارك صبحي كوكبة من النجوم

ويقوم صبحي ببطولة المسرحية التي قام بكتابتها وإخراجها، بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعارعبد الله حسن، ويشارك في البطولة كوكبة من نجوم فرقته «استديو الممثل» هم : سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة .

قدم محمد صبحي مؤخرا ثلاث مسرحيات في موسم المسرح للجميع وهي : مسرحية «خيبتنا» ومسرحية «غزل البنات» ومسرحية «النحلة والدبور» التي تناول خلالهما قضايا مطروحة علي الساحة بشكل كوميدي ومنها قضية المرأة والرجل في مسرحية «النحلة والدبور» آخر مسرحياته.