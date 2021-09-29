حريق في كشك كهرباء وسط الغردقة بسبب الأحمال الزائدة

اندلع حريق محدود في أحد أكشاك الكهرباء في وسط مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الأربعاء، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات، وتسبب الحريق في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق بالمدينة لمدة حوالي 30 دقيقة، حتى تم إصلاح العطل.

ونفى مصدر مسؤول بشركة الكهرباء في محافظة البحر الأحمر، حدوث انفجار في محول الكهرباء بمنطقة «العرب»، وسط مدينة الغردقة، مؤكداً أن الواقعة عبارة عن حريق شب في أحد صناديق الكهرباء الصغيرة، بجوار أحد المنازل.

السيطرة على حريق كشك كهرباء «العرب» دون إصابات

ورجح المصدر أن يكون سبب الحريق نتيجة الأحمال الزائدة، مما أدى إلى اشتعال أحد الكابلات الكهربائية، مؤكداً أنه تمت السيطرة على الحريق دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية، ولفت إلى ان الكهرباء انقطعت لمدة نصف ساعة فقط، وعاد التيار الكهربائي إلى العمل مرة أخرى، بعد إصلاح الكشك الذي حدثت به أضرار طفيفة نتيجة الحريق.

ورصدت كاميرات المراقبة في منطقة «العرب»، وسط مدينة الغردقة، لحظات اشتعال النيران في أحد كابلات الكهرباء المغذية لأحد المنازل في وسط المدينة، وتم إخماد النيران، دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية، وإخطار الجهات المختصة.

البحث عن سيارة مجهولة صدمت 5 سيارات وفر قائدها هارباً

وفي سياق آخر، تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة البحر الأحمر جهود البحث عن سائق سيارة مجهولة، تسببت في حادث بشارع «النصر» الرئيسي، وسط مدينة الغردقة، حيث اصطدمت بعدد من السيارات، كانت متوقفة أسفل إحدى العمارات، قبل أن يفر سائقها هارباً، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بمنطقة سوق البازارات القديم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحرالأحمر، إخطاراً من قسم شرطة ثاني الغردقة، يفيد بورود بلاغ إلى الرائد مصطفى حلمي، رئيس مباحث القسم، من عدد المواطنين، أفادوا باصطدام سيارة مجهولة بـ5 سيارات على الأقل، مما تسبب في حدوث تلفيات مختلفة بالسيارات التي كانت متوقفة أسفل إحدى العمارات، قبل أن يفر سائق السيارة المتسببة في الحادث هارباً.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف المقدم عصام عتيق، مفتش المباحث، وانتقل الفريق إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة، وتم تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة في موقع الحادث، وأمكن تحديد نوع السيارة المتسببة في الحادث، وتبين أنها سيارة ميكروباص بيضاء اللون، ويجري تحديد المتسبب في الحادث، بالتنسيق مع مباحث مرور البحر الأحمر.