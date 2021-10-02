قصة وفاة الطفلة «نورهان».. من استئصال «كيس دهني» لـ«الموت إكلينيكيا»

شهدت مشرحة مستشفى طنطا الجامعي بمحافظة الغربية، اليوم، حالة من الحزن بين أفراد عائلة الطفلة «نورهان»، التي توفيت إثر عملية استئصال كيس دهني من أطراف يدها، خلال الأيام الماضية.

وجع وأحزان بين صفوف أسرة نورهان ضحية الإهمال

وانتقلت «الوطن» إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وحاورت أفراد أسرة الطفلة، بعد تجاهل مسئولي مجلس إدارة جامعة طنطا، وأطباء قسم الجراحة والتخدير، مأساة فقدان طفلتهم، التي لم يتجاوز عمرها 8 سنوات.

عم الطفلة: قلوب أطباء مستشفيات جامعة طنطا بلا رحمة

«حسبنا الله ونعم الوكيل في أطباء مستشفيات جامعة طنطا أصبحوا جزارين وقلوبهم بلا رحمة، كيف تدخل ابنتنا نورهان وهي تمشي وتهرول علي قدميها، وبين أحضانها لعبتها، وتخرج جثة هامدة من داخل غرفة العناية المركزة.. صبرنا يارب».. بتلك الكلمات عبر عم الطفلة المحاسب فايز صلاح ابن قرية عطاف بمركز المحلة الكبرى، عن مأساة الأسرة المكلومة.

وأوضح «فايز» أن الطفلة كانت تعرضت لوعكة صحية مفاجئة تسببت في وفاتها إكلينيكياً لمدة 18 يوما، عقب إجراؤها عملية استئصال كيس دهني من أطراف يدها، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة على فراش الموت داخل مستشفيات الجامعة.

الأسرة تشكو تجاهل أطباء المستشفى

واشتكى عم الطفلة، من تجاهل مسؤولي مستشفى طنطا الجامعي، والأطباء الذين أشرفوا على إتمام عملية الضحية «نورهان» قائلا: «هم بيحاسبونا عشان اشتكينا للنيابة العامة، والطبيب الشرعي انتظرناه أكثر من 14 ساعة متواصلة، وبنتنا كانت زي الفل، ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته يارب العالمين».

جد الطفلة: فريق طبي دون المستوى السبب في وفاة حفيدتي

واتهم جد الطفلة الحج «صلاح. م» 65 سنة، الفريق الطبي المعالج للطفلة بالإهمال، وقال «فريق طبي دون المستوى هو اللي قتل حفيدتي، وتسبب في تدهور حالتها الصحية، وهي معزولة داخل قسم العناية المركزة لمدة تزيد على 15 يومًا دون تحسن»، مطالبًا بتدخل المسؤولين ومحاسبة المقصرين.

وأصدر المستشار أحمد حسن، المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، تعليمات عاجلة إلي رئيس نيابة أول طنطا، بأهمية فتح تحقيق في واقعة أسباب وفاة الطفلة نورهان، والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

كما شدد على أهمية استدعاء الطب الشرعي، لإنهاء إجراءات تشريح جثة الطفلة الضحية، والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

استدعاء 6 أطباء للتحقيق معهم في بلاغ الأسرة

وأمرت النيابة العامة، باستدعاء 6 من الأطباء الذين أجروا العملية، وسماع أقوالهم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

رئيس جامعة طنطا: إحالة ملف الواقعة إلى النيابة العامة

من ناحية أخرى، قال الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، إنه تفقد غرفة العناية التي جلست بها الطفلة، مؤكدا أن «من يخطىء في ارتكاب أي وقائع أعمال سيحاسب قانونيا»، مشيرا الى أنه أحال ملفات الواقعة إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية، مشددا على أنه لا تستر على وقائع غير إيجابية بين أسوار مستشفيات طنطا الجامعي.

جدير بالذكر، أنه جرى تشييع جنازة الطفلة «نورهان» اليوم، عقب أداء صلاه الجنازة عليها، بقرية عطاف بمركز المحلة بمسقط رأسها فى مقابر أسرتها.