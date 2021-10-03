تعرف على وظيفة الوكيل الدائم في الحكومة واختصاصاته

ألزمت مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2017، في مادتها رقم «60»، الحكومة بتعيين وكيل وزارة دائم، تكون وظيفته معاونة الوزير في السلطة المختصة.

الوكيل الدائم يعاون الوزير في مباشرة اختصاصاته وضمان الاستقرار التنظيمي

ويتولى الوكيل الدائم معاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته، وضمان الاستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياستها، وضمان استمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير.

«الوطن» تستعرض أهم وظائف واختصاصات الوكيل الدائم، كوظيفية قيادية مستحدثة في قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 على النحو التالي:

1- الإشراف على وضع خطط وبرامج عمل الوزارة، ووضع خطط عمل تستهدف زيادة كفاءة العمل وترشيد الإنفاق.

2- الإشراف على تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة وتحسين جودتها.

3- الإشراف على التقسيمات التنظيمية التي يصدر بها قرار من الوزير.

التزام الوزارة بالإعلان عن وظيفة وكيل الدائم الخالية أو المتوقع خلوها خلال 6 أشهر

كما نصت المادة «61» من اللائحة التنفيذية، لقانون الخدمة المدنية على ضرورة إعلان الوزارة عن وظيفة وكيل الدائم الخالية أو المتوقع خلوها خلال 6 أشهر، على أن يتضمن الإعلان وصفا موجزا للوظيفة والشروط والقدرات اللازمة لشغلها، والمدة المحددة لتلقي الطلبات، والجهة التي يتقدم إليها، على ألا تقل مدة الإعلان وتلقي الطلبات عن شهر.

أما المادة «62» من اللائحة، فنصت على أن تتولى لجنة الوظائف القيادية والادارة الإشرافية تقييم المتقدمين المستوفين لشروط شغل وظيفة وكيل الوزارة الدائم المحددة ببطاقة وصفها، وفقا للمعايير والضوابط المنصوص عليها في المادة «65» من هذة اللائحة

وترشح اللجنة الحاصلين على أعلى الدرجات في هذة المعايير وفقا للترتيب النهائي، بما لا يجاوز عددهم 3 على الأقل، وألا تقل درجة المرشح في كل معيار عن 70% من إجمالي الدرجة المخصصة لهذا المعيار، ويعرض الأمر على الوزير ليختار من بينهم، ويصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية أو من يفوضه لمدة أقصاها 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.