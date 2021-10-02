رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية تجسد إرادة المصريين في جعل المستحيل واقعا ملموسا

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مع نظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة، والوفد المرافق له، بعض المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأبدى الدكتور مصطفى مدبولي، سعادته بهذه الجولة في العاصمة الإدارية، وهي المشروع الذي يمثل أهمية كبيرة للدولة المصرية، حيث يفتح لها آفاقا واسعة نحو المستقبل، كما يجسد إرادة المصريين في تحدي العقبات لجعل المستحيل واقعاً ملموساً.

جولة رئيس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة

واستهل رئيس الوزراء، الجولة من الحي الحكومي، وتعرف رئيس وزراء الأردن على تكوين الحي، والذي يضم مقر مجلس الوزراء، والوزارات والهيئات الحكومية، بواقع 34 مبنى وزاريا، ومبنى مجلس النواب، وكذا مجلس الشيوخ، والعديد من المباني الخدمية داخل نطاق الحي.

واطلع رئيس الوزراء الأردني على الأنماط الهندسية المميزة التي نفذت بها مباني الوزارات والجهات، مع الاهتمام بالمساحات المفتوحة والخضراء والنوافير ومسارات الحركة، وكذلك تقسيم المباني من الداخل بصورة عصرية تلبي متطلبات العمل وفق أطر حديثة وبتكنولوجيا متطورة.

ساحة الشعب من العناصر المميزة للحي الحكومي

كما شملت الجولة «ساحة الشعب»، وهي من العناصر المميزة لهوية الحي الحكومي، وكذلك مبنى البرلمان الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.

ومن جانبه، لفت اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى وتيرة العمل السريعة التي تتم في الحي الحكومي الذي تم تنفيذه على مساحة 1.8 مليون م2، ويضم مقر مجلس الوزراء، والبرلمان، ومقار الوزارات والهيئات الحكومية، ومن المقرر أن يستقبل 51 ألف موظف، ويشهد تنفيذ مبان خدمية بـ12 مبنى تشمل مجمعات مطاعم، ومراكز تجارية، وأخرى ترفيهية، ومركز للمؤتمرات وقاعات تدريب.

وأشار إلى أن ساحة الشعب تقام على مساحة 475 فداناً، وتتضمن المسرح الدائري بمساحة 50 ألف م2، ويتسع لنحو 1200 فرد، ونوافير، ومسطحات خضراء، وساحات وميادين، وبرجولات، وتم شرح خطوات تنفيذ النصب التذكاري على مساحة 170 ألف م2، والذي يتم تصميمه بطابع فرعوني، من الأعمدة والزخارف بواقع 84 عمودا دائريا و68 عمودا مربعا بارتفاع 15 م، وقوسين مدون عليهما قائمة شرف تضم أسماء شهداء مصر، كما يتضمن 8 نافورات، وسجلا تاريخيا، ومناطق انتظار سيارات.

ساري علم مصر الأطول والأضخم عالميًا

واستعرض «الفار» تفاصيل ساري علم مصر الأطول والأضخم عالمياً، والذي يتم تركيبه حالياً، ومن المقرر أن يصل لطول 191 متراً، بوزن 1040 طناً، ويعلوه علم مصر الضخم، بوزن 528 كجم، كما يحيط قاعدة الساري مبنى دائري، ووحدة أرصاد جوية، وجهاز كهربائي لرفع العلم، ويجاوره كوبري مشاه، ومصاعد كهربائية، وتجهيزات أخرى حديثة.

كما تفقد رئيس الوزراء ونظيره الأردني، تنفيذ مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة كأحد مقار البرلمان المصري، وأشار «الفار» إلى أنه يقام على مساحة 26 فداناً، ويعد الصرح الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، وتتسع القاعة الرئيسية لنحو ١٠٠٠ عضو برلماني، بمسطح ثلاثة أضعاف المبنى الحالي للبرلمان، وتعلو تلك القاعة قبة رئيسية ضخمة بمتوسط قطر 50 متراً، وتعتبر أحد أكبر القباب التي تم تنفيذها على مستوى العالم، كما تضم ملحقات المقر مجموعة مبان خدمية منفصلة تشمل قاعات استماع، ومركزا إعلاميا، ومركز معلومات، ومركز تدريب، ومركزا طباي، فضلاً عن بهو الأعمدة، وصالات كبار الزوار، وصالونات الاستقبال، ومكاتب رئيس المجلس، والوكلاء، والعاملين، وتتسع لنحو 3200 موظف، وجراج يسع 1500 سيارة، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء.

وشملت الجولة أيضًا، مركز مصر الثقافي والإسلامي، أحد الصروح الثقافية المهمة التي يتم تدشينها في العاصمة الإدارية الجديدة، ويضم «مسجد مصر» أحد أكبر المساجد في مصر والعالم، والذي سيتسع لما يزيد على 100 ألف مصل، ودور مناسبات مميزة.

وأكد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن مركز مصر الثقافي والإسلامي، يقام على مساحة نحو 55.5 ألف م2، ويضم «مسجد مصر»، أحد أكبر المساجد في مصر والعالم، وترتفع مئذنتيه بطول 140 م، وقبة رئيسية بقطر 34 م، وارتفاع 28 م، ويتضمن مجموعة من القاعات الضخمة للاحتفالات والمناسبات وتحفيظ القرآن للأطفال والسيدات والرجال، كما يحتوي على ساحة انتظار للسيارات وجراج متعدد الطوابق بسعة 3 آلاف سيارة، ليكون جاهزا لاستقبال رواده.

تشييد 20 برجًا بمنطقة المال والأعمال

وبدوره، أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن منطقة المال والأعمال تشهد تشييد 20 برجاً باستخدامات متنوعة؛ منها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع 385 متراً، ويتم حالياً تنفيذ الواجهات الزجاجية للأبراج المنفذة، وحي البنوك، والذي يتضمن مقر البنك المركزي المصري، ومقار لعديد من البنوك المحلية والعالمية.

وأشار إلى أن منطقة المال والأعمال تتيح أسس المدن الذكية والمستدامة بصورة عصرية مميزة، حيث سيضم المشروع عددًا من الوحدات متعددة الأغراض، من تجارية وترفيهية وسكنية، بالإضافة إلى مقرات للعديد من المؤسسات المالية والاستثمارية، كما يوفر المشروع أكبر قدر من الجراجات تحت الأرض، مع الاهتمام بالمساحات الخضراء.

كما تفقد رئيسا الوزراء، عددًا من المشروعات السكنية ضمن إطار العاصمة الإدارية الجديدة، وشملت الزيارة أعمال تنفيذ الحي السكني R3 بما يتضمنه من الفيلات والعمارات، وقد تمت الإشارة إلى أن الحي يتم تنفيذه على مساحة 1016 فداناً، ويضم 24130 وحدة سكنية، تتضمن عمارات سكنية، وفيلات، وتاون هاوس، ومباني للاستخدام المختلط من السكني والتجاري والإداري، بما يلبي كافة الاحتياجات ومتطلبات قاطني الحي، كما يشهد تنفيذ ممرات لسير الدراجات الهوائية، والتركيز على المساحات الخضراء، وتوفير كافة المباني الخدمية اللازمة من دور العبادة، والأسواق التجارية، والمؤسسات التعليمية، وغيرها.

واصطحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، في جولة بالنهر الأخضر والبحيرة الصناعية، والتي تعدُ بمثابة رئة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتمت الإشارة إلى أن المشروع يقام على مساحة إجمالية تبلغ 1000 فدان، من بينها مساحة 688 فداناً من المساحات الخضراء المغطاة بالزراعات والنباتات المزهرة، والبحيرات ومنها بحيرة صناعية ضخمة بدأ ملؤها بالفعل، إلى جانب الملاعب وممرات للدراجات الهوائية، والمجمعات المطاعم والمناطق الترفيهية، إلى جانب 182 فدانا مشروعات استثمارية مستقبلية كما يجاور مشروع النهر الأخضر منطقة الأعمال المركزية، المركز التجاري للعاصمة الجديدة.

وانتهت الزيارة بمدينة الثقافة والفنون في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، منارة الإبداع الفنى والفكرى والثقافى في العاصمة الجديدة، حيث تضم العديد من المنشآت الثقافية والفنية، في مقدمتها دار الأوبرا الجديدة، التي تعد أكبر دار أوبرا في الشرق الأوسط، حيث تضم قاعة رئيسية تصل سعتها إلى ٣٥٠٠ فرد مقامة وفقاً لأحدث التقنيات الهندسية من إضاءات تخصصية وأنظمة صوتية، إلى جانب مسرح للموسيقى يصل سعته إلى ١٣٠٠ فرد مؤهل وفقاً للمعايير الدولية لاستقبال الحفلات الموسيقية العالمية، بجانب مسرح للدراما والأداء الحركي يتسع لـ٧٠٠ فرد، وذلك في إطار طراز معماري فريد وثري.

وأشاد الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، خلال الجولة، بحجم العمل الكبير الذي يحدث على أرض هذا المشروع، والتنفيذ الذي يتم باحترافية ومعايير عصرية، مبديًا إعجابه بالنسق المعماري المميز لمسجد مصر الذي ينفذ وفق طراز إسلامي رفيع، والنصب التذكاري، المقام على الطابع الفرعوني الفريد، ومبنى دار الأوبرا المهيب.