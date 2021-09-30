رئيس الوزراء يشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات كورونا بالمدارس والجامعات

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في جميع المدارس، بما يُسهم في الحد من انتشار الفيروس وزيادة الإصابات، وذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين اليوم.

متابعة موقف تلقي اللقاحات

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على ضرورة متابعة موقف تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في جميع المحافظات، والعمل على التنسيق الكامل مع وزارة الصحة، من أجل زيادة أعداد المواطنين، الذين يتم تطعيمهم، خاصة في قطاع التعليم، ولاسيما مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد.

استعدادات بدء العام الدراسي الجديد

وناقش اجتماع مجلس المحافظين، الاستعدادات الجارية حاليا لبدء العام الدراسي الجديد في الجامعات والمدارس؛ حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة التنسيق بين المحافظين ومديري المديريات من أجل التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي سيكون من الواجب اتباعها؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية خلال العام المقبل، والحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، والحد من انتشار فيروس كورونا.