رئيس الوزراء يستقبل نظيره الأردني بمطار القاهرة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمطار القاهرة الدولي، بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، إذ أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للخصاونة والوفد المرافق له.

رئيس الوزراء الأردني يصل إلى القاهرة

ووصل رئيس الوزراء الأردني إلى القاهرة عصر اليوم، في زيارة رسمية، إذ يجرى خلالها عقد جلسة مباحثات مع الدكتور مصطفى مدبولي؛ لبحث مقترحات تعزيز التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، كما من المقرر قيام الوفد بجولة لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة.