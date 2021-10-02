10 معلومات عن رقعة لقاح كورونا.. تؤثر على المناعة بنسبة 50%

ابتكر عدد من الباحثين في جامعتي ستانفورد ونورث كارولينا، رقعة لقاح تهدف إلى أخذ لقاح كورونا دون التعرض لآلام الإبر والحد من التوتر الذي يشعر به الكثيرون خلال الحصول على اللقاح.

رقعة لقاح كورونا

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، 10 معلومات عن رقعة اللقاح، وفقًا للمقال الذي نشرته جامعة نورث كارولينا على موقعها الرسمي:

- يمكن إعطاء رقعة اللقاح ذاتيا دون الحاجة لطبيب، وتكون استجابة الجسم لها فعالة مقارنة باللقاح الذي يؤخذ عن طريق الحقن في العضلات، وهذا بناء على دراسة تمت على الحيوانات ونشرت من قبل فريق من العلماء في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم.

- الرقعة عبارة عن عدد من الإبر المجهرية، مصطفة على رقعة من «البوليمر».

- تذوب داخل الجلد، وهي بمثابة عملية اختراق.

- تقدم اللقاح بطريقة أقل تغلغلًا من الحقن بالإبر.

لقاحات كورونا

- يصعب تكيف رقعة اللقاح مع لقاحات كورونا المختلفة.

- أظهرت الدراسات أن استجابة الخلايا المناعية في الجسم لرقعة اللقاح تصل إلى 50% مقارنة بالحقن تحت الجلد.

- جرعة صغيرة من رقعة اللقاح كافية لتوليد استجابة مناعية مماثلة لتلك الناتجة عن أخذ اللقاح بالحق التقليدي.

- من الصعب تكييف رقعة اللقاح مع الأنواع المختلفة من لقاحات كورونا المتوافرة، وفقًا لما قالته مؤلفة الدراسة الرئيسية شاومين تيان، الباحثة في قسم علم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة في كلية الطب بجامعة كارولينا الشمالية.

- يتم تصنيع الإبر المجهرية برقعة اللقاح عن طريق استخدام قوالب رئيسية.

- تشمل رقعة اللقاح عيبًا واحدًا، وهو انخفاض حدة الإبرة خلال النسخ المتماثل، ما يؤدي إلى قلة تعدد استخداماتها.