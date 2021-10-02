حفل مروان بابلو يثير أزمة بين الـ«رابر» بسبب غنائه مع فرقة موسيقية

تسبت حفل مروان بابلو، أمس الجمعة، في أول ظهور له بعد عودته للغناء، في مشكلة جديدة داخل أروقة نقابة الموسيقيين مع مطربي الراب.

حفل مروان بابلو

حفل مروان بابلو سيفتح النار من جديد على «الرابر» بعد أن قام مروان بابلو بالاستعانة بفرقة موسيقية في حفله، وهو الأمر الذى كان يتحفظ عليه «الرابر» ويرفضون تماما فكرة الفرقة الموسيقية، مشيرين إلى أن الراب لا يستخدم الآلات الموسيقية الكاملة مثل الحفلات الغنائية الحالية.

مروان بابلو يستعين بفرقة موسيقية مكونة من 8 عازفين

ورغم أن مروان، طبق شروط النقابة في حفله، بالغناء أمام فرقة موسيقية مكونة من 8 عازفين، إلا أن هذا الأمر أغضب الـ«رابر»، وفق ما علمته «الوطن»، حيث سيتسبب حفل مروان بابلو، في تشديد نقابة الموسيقيين على الـ«رابر» في حفلاتهم المقبلة، بالغناء أمام فرقة موسيقية، وذلك بعد رفضهم الاستعانة بفرق موسيقية والتصميم على استخدام الفلاشة، وهو ما سيؤدي لسحب تصاريح الغناء منهم وشطب أي مطرب منهم داخل النقابة.

مروان بابلو يشكر جمهوره

كان مروان بابلو، قد نشر رسالة لجمهور بعد حفله، الذي أحياه في مركز «المنارة أرينا» بالقاهرة الجديدة، في حسابه على «إنستجرام»، ووجه الشكر لجمهوره بعد الحضور الكبير لحفله، والتفاعل مع أغنياته وكتب: «الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، توفيق ربنا كان السبب الأول في اللي حصل، إحنا كنا sold Out إمبارح، من غيركم دا بجد مكنش هايحصل، شكرا لكل فرد شارك في الحلفة إمبارح، إنتوا بجد أحسن جمهور في العالم».

كما قام مروان بابلو بتوجيه اعتذار لجمهور الحفل، ممن تعرضوا لمضايقات بسبب التزاحم والتدافع الذي حدث بالأمس وكتب: «بعتذر عن أي أخطاء حصلت إمبارح، ولأي شخص كانت ليه تجربة مش كويسة أنا آسف جدا، ولأي حد معرفش يجي المرة دي هتتعوض إن شاء الله في مرة تانية».