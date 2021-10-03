تعرف على تشكيل لجان المشاهدة والعروض بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

كشفت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن أعضاء لجنة مشاهدة واختيار العروض للدورة السادسة للمهرجان، الذي من المقرر انطلاقه في شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

أمير صلاح وإيهاب فهمي أبرز نجوم لجان المشاهدة

وقد تشكلت اللجنة من: الفنان أمير صلاح الدين، الدكتورة إيمان عز الدين، الفنان إيهاب فهمي، الدكتور شوكت المصري، والناقدة هند سلامة، وتجمع تخصصات كثيرة من أجل الاختيار الأمثل للمشاركة بالمهرجان، وقد انتهت من عملها، وسيعلن خلال المؤتمر الصحفي عن أسماء العروض المشاركة.

وقد شهد المهرجان إقبالاً كبيرًا على المشاركة بدورته السادسة من مختلف دول العالم، ما بين عروض مصرية وعربية وأجنبية؛ إذ يقدم 302 عرض مسرحي لمسابقاته المختلفة «العروض الكبرى، المونودراما، الشارع والفضاءات غير التقليدية».

في سياق آخر، زار الفنان عبدالعزيز بن عبدالرحمن السماعيل، مستشار هيئة المسرح والفنون الأدائية بوزارة الثقافة السعودية، مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بمصر، وكان في استقباله فريق عمل المهرجان، برئاسة الفنان المخرج مازن الغرباوى.

زيارة لتعزيز العلاقات الفنية

وجاءت زيارة «السماعيل» كخطوة لتعزيز العلاقات الفنية والتعاون المسرحي بين المهرجان والهيئة، في دورات المهرجان المقبلة.

يذكر أن المهرجان يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة منه في نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.