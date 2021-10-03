«أنتي الأهم» تحتفل باليوم العالمي للقلب بماراثون وجولة نهرية

شهد اليوم العالمي للقلب احتفالات عديدة داخل مصر تقدير لدور أطباء القلب في إنقاذ آلاف المواطنين، وانطلقت مسيرة شبابية رياضية إحتفالا باليوم العالمي للقلب ( نبض حياة) تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، من أمام أحد الصروح المميزة دار الأوبرا المصرية بالجزيرة.

الاحتفال باليوم العالمي للقلب

ويأتي ذلك الماراثون في سياق الاحتفال باليوم العالمي للقلب تحت شعار “نبضك حياة”، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة وحملة انتي الأهم وايفا فارما والمجلس الشباب المصري وبمشاركة النقابة العامة لأطباء الأسنان.

وصرح سيد حُزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بأن الإحتفال يأتى بدعم من وزير الشباب والرياضة والمحافظ فى إطار تعاون وثيق ومتواصل مع وزارة الشباب والرياضة ممثل فى الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية برئاسة الدكتورة سونيا عبدالوهاب وكيل الوزارة والإدارة العامة للقاعده الشعبية الدكتورة غادة جمال الدين في مشهد متواصل ومشرف مع الوزارة لكافة الفعاليات وخطط النشاط بما يليق باسم أسرة الشباب والرياضة المصرية.

وانطلقت المسيرة بشارع سراى الجزيرة ثم يسارا شارع برج القاهرة وتم التقاط صورة تذكارية امام أحد اشهر معالمها الكبرى برج القاهرة بمشاركة اكثر من 500 مشارك من ابناء هيئات ومراكز القاهرة وحملة الاعلام والموسيقى وابناء الكشافة والبرلمان فى مشهد يؤكد أهمية نشر الثقافة الرياضية والتأكيد على أهمية الصحة العامة فى اليوم العالمى للقلب _ والذى يحمل شعار _ نبض حياة.

خطورة أمراض القلب

واضاف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق أهمية هذا اليوم في تكوين نوع من التوعية للمواطنين بخطورة أمراض القلب، والتشجيع على اتباع نمط حياة صحي وعادات غذائية سليمة، والتركيز على أهمية الوقاية من أمراض القلب والحد من مخاطرها للتمتع بصحة جيدة.

و اكد د عمرو حسن استاذ مساعد النساء و التوليد و العقم بقصر العيني و مقرر المجلس القومي للسكان السابق ان الاحتفال يهدف الي رفع الوعي الصحي بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة ومعرفة أرقام قياسات مستوى الضغط والسكر والكوليسترول بالدم وأيضًا معدل كتلة الجسم بصفة دورية و ذللك للوقاية من مرض القلب

وأكدت الدكتورة رحاب الفخرانى مسئول العلاقات العامة بحملة انتى الأهم على ضرورة رفع الوعي الصحي للجميع، وتشجيع أفراد المجتمع بأكمله على العناية والاهتمام بالصحة العامة بشكل عام، بجانب وضع خطط مستقبلية وبرامج متميزة للحد من الإصابة بأمراض القلب المختلفة.

ترسيخ دور المرأة

وأعربت الدكتورة شهيرة معتصم، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، ومقررة لجنة «هي» بالنقابة، على حرص النقابة على المشاركة المجتمعية، ودعم تواجد أعضاء اللجنة في كافة الفعاليات، والأنشطة التي من شأنها ترسيخ دور المرأة، ومؤازرة كافة فئات المجتمع.

و اضاف الدكتور جورج ماهر ان اطلاق حملة نبضك حياة بالتزامن مع اليوم العالمي للقلب هدفه التوعية بعوامل الخطر بامراض القلب و الضغط

واختتم الدكتور ابراهيم مصطفي أنها رسالة لكل الشباب على ضرورة الحفاظ على صحتهم، وأن المشاركة جميلة ودعم لشباب الصغيرين، على تحسين حالتهم الصحية والوقاية من كافة الأمراض.