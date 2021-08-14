إنهاء قوائم انتظار مرضى القلب بـ«تعليمي طنطا»

نجحت المستشفى التعليمي بـ جامعة طنطا، في إنهاء قوائم الانتظار لمرضى القلب والقسطرة بنسبة 100% خلال شهر للمرة الثالثة على التوالي خلال عام 2021.

أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، نجاح المستشفى التعليمي في وضع وتنفيذ خطة للقضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الطبية المتقدمة؛ تنفيذًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار المواطنين بالمستشفيات.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه يجري العمل على الانتهاء من قوائم الانتظار بمختلف التخصصات الطبية، مؤكدًا أن جميع التدخلات الجراحية بمبادرة «قوائم الانتظار» تجري بالمجان، ولا يتحمل المريض أي تكلفة مالية.

وأشاد عميد طب طنطا بدور المستشفى التعليمي الرائد في مجالات التدريب والتعليم الطبى والبحث العلمي وتقديم رعاية صحية متكاملة لجميع المترددين عليها من محافظات الدلتا المختلفة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

كما أشاد بجهود الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمد السطيحة رئيس قسم أمراض القلب، والدكتور رامي عتلم نائب مدير المستشفى التعليمي وكل فريق العمل بالمستشفى من الأطباء والتمريض والفنيين والعمال وكل من يعمل جاهدًا لتقديم خدمه طبية متميزة لخدمة المرضي.

بدوره، قال مدير المستشفى التعليمي الدكتور محمود سليم، إنه تم إجراء 735 عملية قسطرة قلبية وتركيب دعامة الحياة خلال شهر يوليو الماضي حسب التشخيص الطبي لكل مريض، بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة بمعدل 20 -35 حالة يوميًا في إنجاز لم يحدث من قبل.